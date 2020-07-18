США могут запретить въезд членам компартии Китая

Администрация Трампа рассматривает возможность введения запрета на въезд в США для всех членов Коммунистической партии Китая и их семей, сообщил в четверг источник, знакомый с ситуацией. Такой шаг ухудшит и без того напряженные американо-китайские отношения.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Высокопоставленные чиновники, обсуждающие этот вопрос, начали распространять проект возможного президентского указа, однако дискуссии находятся на ранней стадии, и этот вопрос пока не доведен до сведения президента Дональда Трампа, сказал источник, говоривший на условиях анонимности.

Дискуссии, о которых первым сообщила газета New York Times, сосредоточены на том, отказывать ли в визах десяткам миллионов китайцев. Это стало бы одним из самых жестких действий Вашингтона в ходе разрастающейся вражды с Пекином, которую некоторые сравнивают с новой холодной войной.

Такой запрет, если он будет введен, может ударить по членам правящей Коммунистической партии КНР всех уровней и наверняка повлечет за собой ответные меры в отношении американцев. В черный список могут попасть не только дипломаты, но и топ-менеджеры компаний, что может нанести ущерб американским интересам в Китае.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сказала ранее, что такие действия со стороны Соединенных Штатов, если это окажется правдой, будут "жалкими".

Госсекретарь США Майк Помпео не подтвердил, что вопрос находится на рассмотрении, но сказал: "Мы прорабатываем под руководством президента то, как продумать, как противодействовать Коммунистической партии Китая".

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани сказала журналистам: "Рассматриваются все варианты действий в отношении Китая".