Фондовые индексы США менялись слабо из-за роста числа заражений коронавирусом

Основные фондовые индексы США менялись слабо и разнонаправленно в пятницу на фоне опасений по поводу перебоев в работе компаний из-за рекордного прироста числа заражений коронавирусом и надежд на новые меры стимулирования.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Акции Netflix подешевели на 6,6% после того, как компания спрогнозировала более сильное, чем ожидалось, замедление роста числа подписчиков в третьем квартале.

Снижение котировок Netflix спровоцировало падение субиндекса коммуникационного сектора максимальными темпами среди всех секторов индекса S&P.

Между тем коммунальные предприятия и сектор здравоохранения торгуются в плюсе.

"Эти технологические акции сильно переоценены, и неизбежный уход от больших техкомпаний в более ориентированные на стоимость отрасли только начинается. Я ожидаю, что период до конца года будет очень тяжелым для больших технологических компаний", - сказал Дэвид Бансен из Bahnsen Group.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,18% до 26.685,64 пункта, S&P 500 вырос на 0,17% до 3.221,09 пункта. Nasdaq Composite прибавил 0,07% и составил 10.480,82 пункта.

Бумаги BlackRock Inc подорожали на 2,8% после того, как крупнейшая в мире компания по управлению активами сообщила о росте квартальной прибыли на 21%.