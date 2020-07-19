SkyUp закрыл более 20 маршрутов из-за карантина

Авиаперевозчик SkyUp из-за карантина объявил от отмене рейсов по более чем 20 международным маршрутам, которые планировал обслуживать в летнюю навигацию 2020 года.

Об этом сообщет avianews.com, передает БизнесЦензор.

"Евросоюз и страны других регионов продолжают действие ограничений на въезд украинцев, поэтому мы вынуждены оптимизировать запланированную ранее полетную программу. Часть направлений полностью отменяется, поскольку они планировались именно на летний сезон", - объяснили в SkyUp.

Список включает отмены из Киева, Одессы, Львова, Запорожья и Харькова.

Также авиакомпания намерена перенести запуск международных рейсов, выполнение которых планировалось на круглогодичной основе, на 15 августа. Речь идет о полетах в Грецию, Португалию, Италию, Испанию, Францию, Кипр, Чехию, Армению и Израиль.

Отмененные рейсы из Киева:

Киев-Майорка

Киев-Тенерифе

Киев-Ламеция-Терме

Киев-Корфу

Киев-Закинтос

Киев-Катания

Киев-Римини

Киев-Пиза

Киев-Бари

Отмененные рейсы из Львова:

Львов-Батуми

Львов-Ираклион

Львов-Париж

Отмененные рейсы из Одессы:

Одесса-Ереван

Одесса-Батуми

Одесса-Ираклион

Одесса-Тбилиси

Отмененные рейсы из Запорожья:

Запорожье-Батуми

Запорожье-Ираклион

Запорожье-Прага

Запорожье-Тель-Авив

Отмененные рейсы из Харькова:

Харьков-Париж

Харьков-Тбилиси

В то же время, авиакомпания позволяет вернуть полную стоимость билетов на отмененные рейсы без штрафов. Для этого необходимо сформировать заявку в личном кабинете на сайте SkyUp или обратиться по месту приобретения билета.

Также пассажиры могут бесплатно перенести дату вылета или изменить маршрут на альтернативный. Однако при выборе данных опций действуют некоторые ограничения, которые можно уточнить в авиакомпании.

Еще одна опция включает получение промо-кода в размере 120% стоимости билета на отмененный рейс. Его можно использовать для бронирования новых билетов и услуг SkyUp.