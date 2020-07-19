К 2024 году может появиться до 10 тысяч семейных ферм, – Минэкономики

При открытии рынка земли агропромышленный комплекс сможет продемонстрировать значительный рост, а до 2024 года в Украине может быть создано до 10 тыс. семейных ферм.

Об этом в эфире одног из телеканалов сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Наша цель - создать за 2-3 года минимум 10 тыс. семейных фермерских хозяйств", - сказал Высоцкий.

При этом он отметил, что создавать семейные фермерские хозяйства смогут только люди, обладающие этой землей. По мнению Высоцкого, большим холдингам и другим юридическим лицам нет смысла договариваться с крестьянами о создании фермерских хозяйств ради покупки земли.

"Создать семейное фермерское хозяйство может только владелец. То есть не может холдинг, другое юридическое лицо создавать сотнями эти семейные фермерские хозяйства. В том-то и суть, что в семейно-фермерском хозяйстве надо работать единолично, надо быть владельцем этого земельного участка. Только крестьяне, владеющие этой землей, имеют право зарегистрировать семейные фермерские хозяйства. У них не будет возможности сдавать их в субаренду. Опять же, вариант того, что просто будут договариваться с людьми и регистрировать, невозможен", - считает замминистра.

Как сообщалось, с 1 июля 2021 года в Украине отменяется мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. С июля 2021 года до 1 января 2024 будут действовать ограничения на покупку земли - не более 100 га в одни руки. К 2024 году покупать землю смогут только физические лица. Юридическим лицам покупать землю запрещено.