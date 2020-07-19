В Киеве начали асфальтировать Шулявский мост, – КГГА. ВИДЕО
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Киеве 18 июля начали асфальтировать Шулявский мост.
Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.
"На Шулявском путепроводе начали масштабное асфальтирование. Основные работы дорожники осуществляют в выходные, чтобы создавать меньше неудобств для жителей столицы. Кроме укладки верхних слоев асфальта на путепроводе, у съездов с него перекладывают инженерные сети, монтируют новые опоры освещения, приводят в порядок подземный пешеходный переход, осуществляют благоустройство прилегающей территории", - сообщил Кличко.
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олег иванов #434516
показати весь коментар20.07.2020 03:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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