НБУ может сохранить учетную ставку на прежнем уровне, – прогноз BofA

Национальный банк Украины на ближайшем заседании монетарного комитета 23 июля может сохранить учетную ставку на нынешнем уровне - 6% годовых.

Это прогнозирует Bank of America (BofA) в BofA Global Research, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"НБУ, вероятно, сохранит ставку и, возможно, завершит свой цикл смягчения", - прогнозирует BofA.

Комментируя назначение Кирилла Шевченко главой Нацбанка, аналитики BofA положительно отмечают его сотрудничество в должности главы правления Укргазбанке с IFC. Однако в настоящее время отсутствует ясность в отношении политических взглядов главы НБУ и его будущих действий.

Какими будут долгосрочные планы Шевченко, покажет кандидатура, которую он предложит вместо замглавы НБУ Олега Чурия, чей срок в этой должности истек на прошлой неделе, указывается в материалах BofA.