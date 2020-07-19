НБУ может сохранить учетную ставку на прежнем уровне, – прогноз BofA
Национальный банк Украины на ближайшем заседании монетарного комитета 23 июля может сохранить учетную ставку на нынешнем уровне - 6% годовых.
Это прогнозирует Bank of America (BofA) в BofA Global Research, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"НБУ, вероятно, сохранит ставку и, возможно, завершит свой цикл смягчения", - прогнозирует BofA.
Комментируя назначение Кирилла Шевченко главой Нацбанка, аналитики BofA положительно отмечают его сотрудничество в должности главы правления Укргазбанке с IFC. Однако в настоящее время отсутствует ясность в отношении политических взглядов главы НБУ и его будущих действий.
Какими будут долгосрочные планы Шевченко, покажет кандидатура, которую он предложит вместо замглавы НБУ Олега Чурия, чей срок в этой должности истек на прошлой неделе, указывается в материалах BofA.
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