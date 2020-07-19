На строительство аэропорта Днепра перебросят прошлогоднее финансирование

На строительство нового аэродрома в аэропорту Днепра направят 200 млн грн, которые были предусмотрены на эти цели в бюджете 2019 года, но не были использованы.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Криклий также опроверг информацию мэра Днепра Бориса Филатова о том, что из бюджета 2020 году уберут 100 млн грн, предназначенных на аэропорт.

"То есть всего вместе 300 млн грн. И проект строительства стартует уже в этом году. Взлетная полоса будет строиться на бюджетные средства, а новый терминал построит инвестиционная группа DCH", - заявил Криклий.

Первоначально бюджет 2020 года предусматривал затраты на проектирование и строительство нового аэродрома в действующем аэропорту Днепра в размере 1 млрд грн. Однако в апреле народные депутаты приняли поправки к бюджету, которыми сумма была уменьшена в 10 раз.

Менее чем в 100 км от Днепра расположен аэропорт Запорожье, который власти города модернизировали собственными силами. За последние несколько лет здесь отремонтировали взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, перрон и построили новый терминал.

При этом аэропорт Днепр находится в управлении частной компании, которая брала на себя обязательства по модернизации воздушных ворот, но не выполнила их в полном объеме, как следует из судебных разбирательств.