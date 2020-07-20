"Кернел" сократил продажи подсолнечного масла на 6%

"Кернел", одна из крупнейших украинских аграрных групп, в 2020 финансовом году (ФГ, июль-июнь) нарастила экспорт зерна на 30% по сравнению с прошлым ФГ – до 7,9 млн тонн, обеспечив более 13% общего экспорта зерновых страны.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Продажи подсолнечного масла снизились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ФГ – до 1,52 млн тонн. Продажи бутилированного подсолнечного масла от общего объема составили 9%.

Как уточнили в "Кернел", 75% всего подсолнечного масла в 2020 ФГ было продано через дочернюю компанию Avere.

В 2020 ФГ заводы холдинга увеличили перерабтку масличных на 9% по сравнению с прошлогодним показателем - до 3,44 млн тонн, что является новым рекордом для компании. Агрохолдинг достиг 99% загрузки производственных мощностей маслоэкстракционных заводов.

"Кернел" в червером квартале 2020 ФГ увеличил экспорт зерна на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,86 млн тонн, продажи подсолнечного масла – на 10%, до 488,96 тыс. тонн. "Кернел" апрель-июне 2020 года нарастил перерабтку масличных на 2% - до 916 тыс. тонн.

"Кернел" завершил 2019 ФГ (июль-2018 - июнь-2019) с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ. Выручка выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.

"Кернел" – крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Земельный банк "Кернел" в Украине составляет 550 тыс. га.

Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года. Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,16%.

Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает сопредседатель депутатской группы "Видродження" Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".