Суды отменили претензии налоговой к "Центральному ГОК" Ахметова на 1,1 миллиарда

Днепропетровский окружной админсуд удовлетворил иск ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" к Офису крупных налогоплательщиков ГНС и отменил предыдущие налоговые уведомления-решения.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

В частности, отменены следующие решения:

- об увеличении суммы денежного обязательства по платежу рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения в размере 280,8 млн грн (в т.ч. по налоговым обязательствам – 224,6 млн грн, по штрафными санкциями – 56,2 млн грн)

- об увеличении суммы денежного обязательства по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения в размере 214 млн грн (в т.ч. по налоговым обязательствам – 171,2 млн грн, по штрафным санкциям – 42,8 млн грн)

- об увеличении суммы денежного обязательства по платежу рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения в размере 125,2 млн грн (в т.ч. по налоговым обязательствам – 100,1 млн грн, по штрафными санкциями - 25 млн грн).

"Суд делает вывод, что доказательства, положенные в основу обжалуемых налоговых уведомлений-решений, не являются надлежащими и допустимыми в подтверждение факта неизменности кристаллохимического структуры, минеральных форм полезных ископаемых, их агрегатно-фазового состояния на этапе обогащения", - говорится в решении Днепропетровского окружного админсуда.

Ранее Третий апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГФС и оставил без изменений решение Днепропетровского окружного админсуда, которым по требованию ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" был отменен ряд налоговых уведомлений-решений от 22.02.2018, в т.ч.

- об увеличении суммы денежного обязательства по налогу на прибыль на 486,2 млн грн (в т.ч. по налоговым обязательствам – 329,4 млн грн, по штрафным санкциям – 156,9 млн грн);

- о налоговое обязательство по НДС на 23,4 млн грн и штрафные санкции в размере 11,7 млн грн.

"Центральный ГОК" входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Ранее другие связанные с ними горно-обогатительные комбинаты, металлургические и коксохимические заводы выиграли ряд судебных споров с налоговиками.