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Суды отменили претензии налоговой к "Центральному ГОК" Ахметова на 1,1 миллиарда

Суды отменили претензии налоговой к

Днепропетровский окружной админсуд удовлетворил иск ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" к Офису крупных налогоплательщиков ГНС и отменил предыдущие налоговые уведомления-решения.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

В частности, отменены следующие решения:

- об увеличении суммы денежного обязательства по платежу рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения в размере 280,8 млн грн (в т.ч. по налоговым обязательствам – 224,6 млн грн, по штрафными санкциями – 56,2 млн грн)

- об увеличении суммы денежного обязательства по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения в размере 214 млн грн (в т.ч. по налоговым обязательствам – 171,2 млн грн, по штрафным санкциям – 42,8 млн грн)

- об увеличении суммы денежного обязательства по платежу рентной платы за пользование недрами для добычи полезных ископаемых общегосударственного значения в размере 125,2 млн грн (в т.ч. по налоговым обязательствам – 100,1 млн грн, по штрафными санкциями - 25 млн грн).

"Суд делает вывод, что доказательства, положенные в основу обжалуемых налоговых уведомлений-решений, не являются надлежащими и допустимыми в подтверждение факта неизменности кристаллохимического структуры, минеральных форм полезных ископаемых, их агрегатно-фазового состояния на этапе обогащения", - говорится в решении Днепропетровского окружного админсуда.

Ранее Третий апелляционный админсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Офиса крупных налогоплательщиков ГФС и оставил без изменений решение Днепропетровского окружного админсуда, которым по требованию ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" был отменен ряд налоговых уведомлений-решений от 22.02.2018, в т.ч.

- об увеличении суммы денежного обязательства по налогу на прибыль на 486,2 млн грн (в т.ч. по налоговым обязательствам – 329,4 млн грн, по штрафным санкциям – 156,9 млн грн);

- о налоговое обязательство по НДС на 23,4 млн грн и штрафные санкции в размере 11,7 млн грн.

"Центральный ГОК" входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Ранее другие связанные с ними горно-обогатительные комбинаты, металлургические и коксохимические заводы выиграли ряд судебных споров с налоговиками.

Ахметов Рінат (1612) ГЗК (129) суд (3335)


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Топ коментарі
+7
Стоит олигархам обратиться в любой украинский "самый справедивый " и "некорумпированный" суд и все налоговые претензии отменяются.А может по решению таких "судов" отменить все налоги олигархам,а заодно зарплаты таким "суддям"(отдельным законом)им же олигархи и так платят немалые суммы денег!
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20.07.2020 08:42
+5
Представляю хороводы нацжен, случись такое при Порохе!?
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20.07.2020 09:34
+4
Кому сохранилось 1 100 000 000 грн. - кому дачка-тачка . А кто по 100 грн.на сок -водичку раненым....От така муйня , малята....
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20.07.2020 09:36
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Стоит олигархам обратиться в любой украинский "самый справедивый " и "некорумпированный" суд и все налоговые претензии отменяются.А может по решению таких "судов" отменить все налоги олигархам,а заодно зарплаты таким "суддям"(отдельным законом)им же олигархи и так платят немалые суммы денег!
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20.07.2020 08:42 Відповісти
Кому сохранилось 1 100 000 000 грн. - кому дачка-тачка . А кто по 100 грн.на сок -водичку раненым....От така муйня , малята....
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20.07.2020 09:36 Відповісти
Представляю хороводы нацжен, случись такое при Порохе!?
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20.07.2020 09:34 Відповісти
При зеленском стало возможно существование банков, не требующих идентификации клиента - и выдающих карточки только при наличии мобильного телефона и под фейковыми фамилиями и отчествами.. Примером такого банка является Індустріалбанк (industrialbank.ua) Остерегайтесь переводов на карточки с номерами, начинающимися на 4598 0548.... это банк -мошенник! В полиции и киберполиции есть соответствующее заявление! Будьте на чеку!
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20.07.2020 09:44 Відповісти
а в чём проблема ? с какого перепуга человек должен свои данные банку давать, он же не кредит берёт,
кроме того, приват тоже так карты оформляет
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20.07.2020 10:47 Відповісти
может ещё и к наличным копию паспорта приклеивать ?
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20.07.2020 10:48 Відповісти
країна розвалюється, и 95 квартал єто ускоряет, работает команда 95 квартала, Шефиры Ермак Зе Бакан и т. д.
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20.07.2020 09:56 Відповісти
""Суд делает вывод, что доказательства, положенные в основу обжалуемых налоговых уведомлений-решений, не являются надлежащими и допустимыми в подтверждение факта неизменности кристаллохимического структуры, минеральных форм полезных ископаемых, их агрегатно-фазового состояния на этапе обогащения", - говорится в решении Днепропетровского окружного админсуда."

Я вам расскажу, как это делается. Берётся закон "Про наукову и науково-техничну экспертизу", находятся три сотрудника какого-нибудь геологического академического института, им даётся по 5 тысяч долларов - они что угодно напишут! А может и дешевле.
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20.07.2020 10:07 Відповісти
зеленский клоун охметовский
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20.07.2020 10:48 Відповісти
А при потрохе на ахметку хоть раз податкова наехала или не посмела?
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20.07.2020 11:29 Відповісти
кто бы сомневался !!!!
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20.07.2020 12:56 Відповісти
бандіт ахмєтов купив суд, при ішаку так можна.
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20.07.2020 13:18 Відповісти
А Порошенко, взагалі його партнер по ДТЕКу. Ахметову при будь-якій владі жилося добре.
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20.07.2020 16:27 Відповісти
При Порошенку і народу жилося краще.
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21.07.2020 07:47 Відповісти
Запретить на законодательном уровне рассмотрение исков украинских олигархов в украинских судах.. !!!!
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20.07.2020 14:53 Відповісти
Якби Ахметов не добивався, то й досі шахтарі не мали б зарплати, а вугілля держава з державних шахт не купувала б.
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21.07.2020 07:45 Відповісти
Как всегда эта мерзость судейская за свой куш принимает"правосудное решения". Пока не станет интересно ОТКУДА у "судей" средства "появляются" после "таких правосудий"( кривосудий) и вообще изменят принцип НЕ назначать а ВЫБИРАТЬ громадой,только выбирать и под микроскоп. Тогда будет порядок
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20.07.2020 15:39 Відповісти
Малий і середній бізнес ледве животіє, лишилося Ахметова податками задушити і "не тратьте сили, куме, спускаємось на дно"...
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20.07.2020 20:27 Відповісти
Й деяки прохіндеї на посаді суддів стали заможні.
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20.07.2020 21:03 Відповісти
Суки !!!!!
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20.07.2020 21:24 Відповісти
Маємо У_країну для олігархів..
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20.07.2020 22:06 Відповісти
щойно зеля скаржився,що мало грошей приходить у бюджет..
і відразу подарували ахметці 1лядр..
фінансування медицини не виконано на 30%
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20.07.2020 22:27 Відповісти
Олигархат має Україну.
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20.07.2020 22:44 Відповісти
Карманные суды олигархов судят от имени Украины. Пан Саакашвили, разгоните их уже всех к чертям собачим.
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20.07.2020 22:53 Відповісти
Для того й повернули "лярд", щоб підняти економіку, дебіли.
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21.07.2020 07:38 Відповісти

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