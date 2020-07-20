В Украине за сутки обнаружили 651 новый случай коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 20 июля обнаружили 651 новый случай коронавируса, сообщает система мониторинга СНБО.

Об этом со ссылкой на сайт системы мониторинга СНБО сообщает БизнесЦензор.

Общее количество обнаруженных случаев коронавируса в Украине составляет 59493. Из них 1498 – летальных случаев, 31439 случаев выздоровления, 26556 человек продолжают болеть. Подозрение на коронавирус у 108910 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 8115, Киеве – 6961, Черновицкой области – 5332, Ривненской области – 5144, Закарпатской области – 4440.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине по состоянию на утро субботы выявлено 847 новых случаев COVID-19, 756 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 21 больной умер.