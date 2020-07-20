США одобрили продажу Украине патрульных катеров Mark

США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом Кулеба сообщает в Twitter, передает БизнесЦензор.

"США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования", - сообщает Кулеба.

"Mark VI - это современные, быстрые и маневренные корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий. Шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках безопасности помощи США по соответствующим программам. Остальные Украина сможет приобрести в США за счет оборонного бюджета", - добавил он.

Ранее правительство Украины обращалось к США с просьбой приобрести до 16 патрульных катеров Mark VI; 32 пушки MSI Seahawk A2; 20 электрооптических инфракрасных радиолокаторов (FLIR) (16 установленных и 4 запчастями); 16 акустических устройств дальнего радиуса действия (LRAD) с 5-километровой акустической системой; 16 идентификационных систем "свой или чужой" (IFF); 40 пушек MK44 (32 установленные и 8 запчастями); коммуникационное оборудование; вспомогательное оборудование; запасные и ремонтные части; инструменты и испытательное оборудование; технические данные и документацию; обучение персонала и оборудование для тренировки персонала; инженерное, техническое и логистическое обслуживание и подрядчика правительства США; и другие связанные элементы логистического обеспечения. Ориентировочная общая стоимость - $600 млн.