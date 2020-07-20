БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
645 0

США одобрили продажу Украине патрульных катеров Mark

США одобрили продажу Украине патрульных катеров Mark

США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом Кулеба сообщает в Twitter, передает БизнесЦензор.

"США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования", - сообщает Кулеба.

"Mark VI - это современные, быстрые и маневренные корабли, предназначенные для патрулирования прибрежных морских территорий. Шесть катеров уже готовятся для Украины в рамках безопасности помощи США по соответствующим программам. Остальные Украина сможет приобрести в США за счет оборонного бюджета", - добавил он.

Ранее правительство Украины обращалось к США с просьбой приобрести до 16 патрульных катеров Mark VI; 32 пушки MSI Seahawk A2; 20 электрооптических инфракрасных радиолокаторов (FLIR) (16 установленных и 4 запчастями); 16 акустических устройств дальнего радиуса действия (LRAD) с 5-километровой акустической системой; 16 идентификационных систем "свой или чужой" (IFF); 40 пушек MK44 (32 установленные и 8 запчастями); коммуникационное оборудование; вспомогательное оборудование; запасные и ремонтные части; инструменты и испытательное оборудование; технические данные и документацию; обучение персонала и оборудование для тренировки персонала; инженерное, техническое и логистическое обслуживание и подрядчика правительства США; и другие связанные элементы логистического обеспечения. Ориентировочная общая стоимость - $600 млн.

ВМС (50) США (4962) флот (87)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 