Экс-глава Киевского вагоноремонтного завода пытается блокировать работу предприятия, – "Укрзализныця"

Уволенный из-за нарушений бывший глава "Киевского электровагоноремонтного завода" Василий Дутчак через суд пытается отменить свое увольнение из компании, сообщает пресс-служба АО "Укрзализныци".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Экс-руководитель ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" Василий Дутчак инициировал ряд судебных разбирательств и совершение незаконных регистрационных изменений. Такие действия могут привести к остановке завода, заявляет пресс-служба.

"Так, в результате незаконного проведения действий государственным регистратором Тернопольской области, Василий Дутчак получил полномочия на распоряжение имуществом завода, что может нанести имущественного ущерба предприятию и его акционеру - АО "Укрзализныця", - говорится в сообщении.

Ранее Хозяйственным судом Киева и Святошинского районного суда Киева было обеспечено иски Дутчака и приостановлено решение наблюдательного совета о его отстранении и приостановлении внесения соответствующих изменений в Единый государственной реестр.

"Отметим, что эти суды в соответствии с Хозяйственного процессуальным кодексом и Гражданским процессуальным кодексом Украины не имеют на это полномочий", - сообщает "Укрзализныця".

"Следует также подчеркнуть, что обращение Василия Дутчака в Хозяйственный суд города Киева и Святошинский районный суд города Киева с заявлениями об обеспечении иска, было осуществлено до представления им исковых заявлений, в которых он должен изложить свои требования и указать основания для их удовлетворения судами", - сообщает компания.

"Укрзализныця" также сообщает, Святошинским районным судом подача заявления об обеспечении иска и его удовлетворение было осуществлено при отсутствии трудового спора между КЭВРЗ и Василием Дутчаком.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее "Укрзализныця" прекратила полномочия Василия Дутчака в должности и.о. председателя правления АО "Киевский электровагоноремонтный завод" из-за выявленных нарушений.

В частности, завод превысил на 7 млн грн плановые расходы на закупку запчастей для ремонта электропоездов.