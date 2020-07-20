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В аэропорту "Одесса" откроют пункт тестирования на коронавирус

В аэропорту

В международном аэропорту "Одесса" с 21 июля заработает пункт сбора анализов для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19.

Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает БизнесЦензор.

"Данная услуга будет полезна для путешественников, которые прибывают из стран "красной" зоны и вынуждены соблюдать 14-дневную самоизоляцию согласно Постановлению Кабинета Министров Украины", - сообщает аэропорт.

Сбор анализов будет проводиться в медпункте аэропорта; функционировать — во время международных рейсов, а также рейсов из аэропорта "Борисполь".

При негативном результате путешественники смогут через 24-48 рабочих часов (в зависимости от времени сдачи анализов) завершить самоизоляцию, благодаря следующему алгоритму:

- в течение 24-48 рабочих часов после сбора анализов, лаборатория вносит результат тестирования в электронную систему Центра общественного здоровья Украины;

- данные автоматически синхронизируются с сервисом "Дій вдома";

- сервис "Дій вдома" уведомляет пассажира о возможности прекращения самоизоляции.

аеропорт (1163) Одеса (930) коронавірус (3210)


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