В аэропорту "Одесса" откроют пункт тестирования на коронавирус

В международном аэропорту "Одесса" с 21 июля заработает пункт сбора анализов для проведения ПЦР-тестирования на COVID-19.

Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает БизнесЦензор.

"Данная услуга будет полезна для путешественников, которые прибывают из стран "красной" зоны и вынуждены соблюдать 14-дневную самоизоляцию согласно Постановлению Кабинета Министров Украины", - сообщает аэропорт.

Сбор анализов будет проводиться в медпункте аэропорта; функционировать — во время международных рейсов, а также рейсов из аэропорта "Борисполь".

При негативном результате путешественники смогут через 24-48 рабочих часов (в зависимости от времени сдачи анализов) завершить самоизоляцию, благодаря следующему алгоритму:

- в течение 24-48 рабочих часов после сбора анализов, лаборатория вносит результат тестирования в электронную систему Центра общественного здоровья Украины;

- данные автоматически синхронизируются с сервисом "Дій вдома";

- сервис "Дій вдома" уведомляет пассажира о возможности прекращения самоизоляции.