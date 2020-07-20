НАПК начало проверку деклараций Зеленского и Порошенко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку деклараций экс-преидента Петра Порошенко и действующего президента Владимира Зеленского.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАПК сообщает БизнесЦензор.

"Начата проверка деклараций лиц, занимавших должность президента Украины в 2019 году: Владимира Зеленского и Петра Порошенко (декларации за 2018 и 2019 годы)", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Также НАПК начало проверки деклараций министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, экс-министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, экс-министра здравоохранения Ильи Емца, экс-министра обороны Андрея Загороднюка, экс-министра иностранных дел Павла Климкина и экс-министра культуры Евгения Нищука.

Будут также проверены декларации главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера и ряда других чиновников.

Главным основанием для проверки является высокая должность субъекта декларирования, причем проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2019 году, даже если на момент проверки они не являются топ-чиновниками.