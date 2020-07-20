Moody's впервые присвоило банку Тигипко депозитный рейтинг "B3"

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service впервые присвоило ТАСкомбанку (Киев) долгосрочный депозитный рейтинг на уровне "B3" со "стабильным" прогнозом.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как указано в сообщении Moody's, агентство также присвоило базовую оценку кредитоспособности (BCA) и скорректированный BCA банка на уровне "b3", долгосрочные и краткосрочные рейтинги риска контрагента "B2", долгосрочные и краткосрочные оценки риска контрагента "B2(cr)/Not Prime(cr)".

"Прогноз по депозитным рейтингам ТАСкомбанка является стабильным, что соответствует стабильному прогнозу по государственному долгу B3. Прогноз "стабильный" также отражает мнение Moody's о том, что повышенные риски, связанные с ухудшением условий деятельности, будут уравновешены достаточной ликвидностью банка и устойчивым положением капитала", – отмечается в сообщении.

Агентство отмечает низкую вероятность изменения рейтинга банка в ближайшие 12-18 месяцев.

По оценкам Moody's, на конец 2019 года проблемные кредиты ТАСкомбанка составляли около 8% общего объема кредитов. По оценкам Moody's, капитал банка составил около 18% от рисковых активов в конце 2019 года и останется выше 16% в течение следующих 12-18 месяцев.

По данным Национального банка Украины (НБУ), на 1 января 2020 года основным владельцем ТАСкомбанка является Тигипко (99,93066% акций).

Согласно данным НБУ на 1 июня 2020 года, ТАСкомбанк по размеру общих активов занимал 18-е место (20,675 млрд грн) среди 75 действующих в стране банков.