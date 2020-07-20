Radisson планирует открыть новый отель в Киеве в 2022 году

Radisson Hotel Group планирует во втором квартале 2022 года открыть в Киеве новый отель.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Radisson Hotel Group сообщает БизнесЦензор.

Новый отель Radisson Hotel Pechersk Park Kiev будет иметь 167 номеров в отеле, болшой конференц-холл, летние террасы, спа-салон, фитнесс-центр и турецкие бани. Это будет седьмой отель под управлением группы в Украине.

Всего в ближайшие 5 лет Radisson Hotel Group планирует открыть 15 новых отелей по всему миру.

Как писал БизнесЦензор, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает вопрос предоставления разрешения кипрской компании Devisal Limited, принадлежащей украинскому бизнесмену Сергею Тигипко, купить акции Wesla Investments Limited (Британские Виргинские о-ва).

Как сообщалось, по данным юридической группы CMS, сделка по покупке гостиницы Radisson Blu Hotel на Подоле Сергеем Тигипко осуществлена в 2016 году, ее стоимость составила 9,2 млн евро.

Гостиница Radisson Blu Hotel на 163 номера по ул.Братской, 17-19 была открыта в 2012 году. Инвестором проекта выступило российское ЗАО "Отель Девелопмент". Инвестиции в объект ориентировочно составили $40-45 млн.

ООО "Веон Плюс" основано в 2006 году, в 2012 году общество передало целостный имущественный комплекс гостиницы Radisson Blu Hotel на Подоле в управление Rezidor Hotels Aps Danmark (Дания).

ООО "Веон Плюс" по итогам деятельности в 2018 году получило 3,7 млн чистой прибыли против 63,8 млн грн чистого убытка в 2017 году. Его чистый доход повысился на 34% - до 140,16 млн грн. Размер уставного капитала ООО составляет 24 млн грн.