"Укрзализныця" предупредила о задержке ряда поездов из-за аварии на Днепропетровщине

В ночь на понедельник на перегоне Воскобойня - Верхнеднепровск в Днепропетровской области произошла авария, которая привела к задержке железнодорожного движения.

Как сообщает пресс-служба "Укрзализныци", уже удалось возобновить движение поездов по одной колее в обоих направлениях движения, передает БизнесЦензор.

"Чтобы ускорить перевозки пассажиров к станциям следования, региональный филиал подготовил обходной маршрут через ст. Верховцево, Кривой Рог и Запорожье для ряда пассажирских поездов, в частности, №12 Киев - Новоалексеевка, №92 Одесса - Константиновка, №116/136 Киев - Покровск, Бердянск, №38 Киев - Запорожье-1, №88 Ковель - Новоалексеевка и №86 Львов - Новоалексеевка. Был также организован подвоз пассажиров составами из классных вагонов ст. Верховцево и Запорожье-1 ст. Днепр-Главный и Каменское-Пассажирское и обратно", – сказано в сообщении.

Сейчас опаздывают пассажирские поезда №80 Киев - Днепр, №115 Бердянск, Покровск - Киев, №54 Одесса - Днепр, №4 Запорожье - Ужгород, №83 Мариуполь - Киев, №733 Покровск - Киев.

Согласно сообщению, авария на перегоне Воскобойня - Верхнеднепровск, которая привела к задержке железнодорожного движения, произошла около двух часов. Грузовой поезд №3531, который двигался по перегону, остановился на 135 км из срабатывания автотормозов.

"Во время осмотра подвижного состава локомотивная бригада обнаружила сход с рельсов трех вагонов и высыпание груза (катанки) из одного из них. В это время встречный грузовой поезд №1726 применил экстренное торможение на 138 км перегона из-за наезда на рассыпанный груз. При этом произошел сход с рельсов локомотива ВЛ8 первой колесной парой", – сказано в сообщении.

В "Укрзализныце" уточнили, что вагоны, из которого произошло высыпания груза, принадлежат частной компании "Лемтранс". Причину железнодорожной аварии расследует специальная комиссия.

Как сообщалось, общий объем железнодорожных перевозок компании "Лемтранс" по итогам 2019 года составил 52,48 млн тонн грузов разной номенклатуры, что на 0,69% выше показателя 2018 года.

"Лемтранс" – крупнейшая в Украине частная транспортно-экспедиторская компания, предоставляющая полный комплекс услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом. Основными направлениями деятельности являются транспортно-экспедиторское обслуживание внутренних и экспортно-импортных грузоперевозок, а также ремонт подвижного состава.

Группе "СКМ" Рината Ахметова принадлежит 100% уставного капитала компании "Лемтранс".