"Райффайзен Банк Аваль" не будет менять название

"Райффайзен Банк Аваль" сохранит нынешний бренд, но будет использовать для нового позиционирования короткое название "Райф".

Об этом сообщает пресс-служба банка, передает БизнесЦензор.

"Учитывая появление в последнее время информации, не соответствующей действительности, подчеркиваем: "Райффайзен Банк Аваль" не меняет название банка", – сказано в сообщении.

"Мы сохраняем наш бренд "Райффайзен Банк Аваль"… При этом сейчас мы исповедуем легкость во всем, что делаем, становимся более современными и гибкими, и поэтому говорим – "Райф". Так проще. Это наше новое позиционирование и ключевой лозунг, с которым банк будет жить и работать следующие несколько лет", – пояснили в банке.

Как сообщалось, ранее председатель правления банка Александр Писарук объявил, что "Райффайзен Банк Аваль" запускает новое позиционирование, в рамках которого планирует сменить "бренд-код" на Raif.

"Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.

Согласно данным НБУ, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов "Райффайзен Банк Аваль" занимал 5 место (100,896 млрд грн) среди 75 действовавших банков.