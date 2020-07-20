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Новини
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Дарница перевела свои данные в облако Microsoft

Дарница перевела свои данные в облако Microsoft

Фармацевтическая компания "Дарница" успешно провела миграцию своей ERP-системы в облако Microsoft Azure, благодаря чему смогла сохранить эффективность бизнес-процессов в условиях карантина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив. Об успешном опыте сотрудничества с "Дарницей" написала на своем сайте компания Microsoft.

Шимкив подчеркнул, что практик миграции систем ERP в облачные серверы в мире очень мало. Причина, по мнению главы совета директоров Darnitsa Group в том, что большинство компаний опасаются кардинальных изменений и трансформации всех процессов на предприятии.

Шимкив напомнил, что ERP – это программный пакет, который используется для мобильного и безопасного управления практически всеми процессами компании, от финансовой отчетности и документооборота до контроля операционной деятельности. Кроме того, ERP позволяет облегчить и ускорить процесс анализа и сбора данных, а также автоматизировать все бизнес-процессы и гибко их масштабировать.

"В прошлом году мы провели миграцию ERP-системы "Дарницы" в облако Microsoft Azure и благодаря этому сегодня, в условиях new reality, мы можем работать более эффективно и надежно. Это ценный опыт, которым мы совместно с Microsoft делимся сейчас, когда это особенно нужно бизнесу. Дело в том, что практик миграции ERP-системы в клауд очень мало в мире. И причина даже не в сложности реализации. На самом деле многие компании просто боятся кардинально менять свои процессы, подходы и тем более - трансформировать систему мышления в команде. Но инновации стоят усилий", – объяснил Шимкив.

Ранее Дмитрий Шимкив отмечал, что работа "Дарницы " в карантинном режиме осуществлялась без серьезных изменений благодаря своевременному системному инвестированию в диджитал. Компания, по его словам, внедрила гибридную ИТ-инфраструктуру, активно использует облачные технологии, в частности, облачное решение для операционной работы сотрудников Microsoft Office 365, электронный документооборот на базе SAP/Open Text. Благодаря этим инновациям треть персонала в активную фазу карантина эффективно работала в удаленном режиме.

В апреле из-за пандемии коронавируса "Дарница" изменила планы производства для обеспечения населения противовирусными и жаропонижающими средствами. В начале июня "Дарница" запустила изготовление нового антисептического средства по рецептуре, соответствующей рекомендациям ВОЗ.

В сентябре 2019 года компания провела ребрендинг и заявила о начале процесса масштабной трансформации – в частности, курсе на диджитализацию всех бизнес-процессов и на создание международного бренда.

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Молодці, що в Azure.
Немає чого лівацький AWS спонсорувати.
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20.07.2020 14:32 Відповісти
почему "левацкий"?
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20.07.2020 15:10 Відповісти
Бо підтримує ліваків з BLM
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20.07.2020 15:14 Відповісти
прям активно поддерживает или настолько, чтоб никто потом не тыкал пальцем, что они не любят тёмненьких (а от этого продажи падают)?
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20.07.2020 15:21 Відповісти
Як би не було.
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20.07.2020 15:44 Відповісти
https://blogs.microsoft.com/blog/2020/06/23/addressing-racial-injustice/ Addressing racial injustice, Microsoft Corporate Blogs
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20.07.2020 15:48 Відповісти
Дуже прикро.
Отже і Microsoft піддався на цю хєрню.
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20.07.2020 15:57 Відповісти
Ещё можно приплести сюда глобальное потепление и паводки в Закарпатье.
Писал схавает.
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20.07.2020 14:50 Відповісти

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