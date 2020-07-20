Авиакомпания SkyUp уволила гендиректора

Авиакомпания SkyUp Airlines с 17 июля прекратила сотрудничество с Евгением Хайнацким, который возглавлял компанию с начала ее создания в 2017 году.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, исполняющим обязанности генерального директора назначен генеральный директор туроператора Join UP! и с 2019 года советник гендиректора SkyUp Дмитрий Сероухов, передает БизнесЦензор.

В сообщении уточняется, что в течение переходного периода Сероухов одновременно будет руководить обеими компаниями.

Как сообщалось, ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!".

В начале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право осуществлять полеты в ЕС.

21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев - Шарм-эль-Шейх. Согласно данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.