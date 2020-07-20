ГПЗКУ заняла 22% украинского экспорта муки

АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" в 2019/2020 маркетинговом году поставила на внешние рынки 73,68 тыс. тонн пшеничной муки, что составило 22% от общего объема украинского экспорта муки - 334,12 тыс. тонн. Таким образом, ГПЗКУ заняла первое место среди украинских экспортеров муки.

Об этом говорится в сообщении ГПЗКУ, передает БизнесЦензор.

В 2018/2019 МГ корпорацией было экспортировано 51,9 тыс. тонн муки, при общем экспорте из Украины 298 тыс. тонн. Доля экспорта ГПЗКУ в 2018/2019 МГ составляла 17,4%

Основными странами-покупателями муки, произведенной филиалами ГПЗКУ, стали ОАЭ, Сингапур, Китай, Палестина, Молдова, Израиль.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

ГПЗКУ имеет 10 мукомольных предприятий в семи регионах Украины общей производственной мощностью 1 тыс. тонн готовой продукции в сутки.

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