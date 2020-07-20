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Литва отменила требование о самоизоляции после возвращения из Украины

Литва отменила требование о самоизоляции после возвращения из Украины

С 20 июля в Литве не требуется самоизоляция для граждан, вернувшихся из Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Delfi, передает БизнесЦензор.

"Между тем с понедельника не требуется изоляция гражданам Литвы, вернувшимся из Украины", - говорится в статье на сайте Delfi.

Тем временем изолироваться на две недели придется жителям Литвы, отдыхавшим в Хорватии в связи с быстрым ростом количества больных COVID-19 в этой стране.

Также с 20 июля в Литве рекомендуется изоляция вернувшимся из Исландии и Испании.

Автор: 

карантин (2077) Литва (487) ізоляція (3)


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