Литва отменила требование о самоизоляции после возвращения из Украины

С 20 июля в Литве не требуется самоизоляция для граждан, вернувшихся из Украины.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Delfi, передает БизнесЦензор.

"Между тем с понедельника не требуется изоляция гражданам Литвы, вернувшимся из Украины", - говорится в статье на сайте Delfi.

Тем временем изолироваться на две недели придется жителям Литвы, отдыхавшим в Хорватии в связи с быстрым ростом количества больных COVID-19 в этой стране.

Также с 20 июля в Литве рекомендуется изоляция вернувшимся из Исландии и Испании.