Литва отменила требование о самоизоляции после возвращения из Украины
С 20 июля в Литве не требуется самоизоляция для граждан, вернувшихся из Украины.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Delfi, передает БизнесЦензор.
"Между тем с понедельника не требуется изоляция гражданам Литвы, вернувшимся из Украины", - говорится в статье на сайте Delfi.
Тем временем изолироваться на две недели придется жителям Литвы, отдыхавшим в Хорватии в связи с быстрым ростом количества больных COVID-19 в этой стране.
Также с 20 июля в Литве рекомендуется изоляция вернувшимся из Исландии и Испании.
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