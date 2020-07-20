Сотрудники ликвидированной ГАСИ перейдут на работу в Службу градостроительства

Персонал Государственной сервисной службы градостроительства на 30% будет состоять из сотрудников ликвидированной Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

Об этом глава Госсервисстроя Алексей Башкиров сообщил в интервью Укринформу, передает БизнесЦензор.

"Новые люди будут набираться по конкурсу, а также по переводу. Мы планируем набрать около 30% сотрудников из ГАСИ", – сказал Башкиров.

Что касается проверки на коррупционные риски, это, по словам Башкирова, ответственность правоохранительных органов.

Он уточнил, что в целом в новом органе будет работать 357 человек. Сейчас в Кабмин подано предложение о пересмотре предельной численности Госсервисстроя.

"Внесение на рассмотрение в Кабинет министров предложения о внесении изменений в постановление Кабмина относительно предельной численности органа. Сейчас готовится структура Госсервисстроя на 357 человек. Планируются центральный аппарат и структурные подразделения в областях. Количество сотрудников в области зависят от нагрузки, то есть количества документов, представляемых в территориальные подразделения", – сообщил Башкиров.

Сейчас рассматривается вариант с размещением территориальных органов в каждой области Украины.

В частности, Государственная сервисная служба градостроительства будет предоставлять документы, дающие право на выполнение подготовительных и строительных работ, принятик в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Как сообщалось, 13 марта Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех новых органов: Государственной сервисной службы градостроительства, Государственного агентства техрегулирования и Государственной инспекции градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.