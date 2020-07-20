Банк группы ICU Пасенюка взял еще 200 миллионов рефинансирования

Национальный банк Украины на тендере по рефинансированию до 90 дней 17 июля выдал банку "Авангард" 200 млн грн под 6%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные НБУ, передает БизнесЦензор.

В ходе соответствующего тендера на аналогичных условиях "Украинский банк реконструкции и развития" (УБРР) привлек 49,5 млн грн и "Коммерческий индустриальный банк" (КИБ) – 39 млн грн.

Начиная с 30 апреля по 3 июля Нацбанк провел девять аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 12,39 млрд грн, вместе с тем один из аукционов, запланированный на 5 июня, не состоялся.

Кроме того, с 8 мая по 10 июля регулятор провел три тендера по рефинансированию на срок до пяти лет на общую сумму 9,71 млрд грн.

Напомним, банк "Авангард" является активным участником тендеров НБУ по рефинансированию.

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С 27 апреля Национальный банк увеличил срочность основных операций по регулированию ликвидности банков, в частности, операций по предоставлению кредитов рефинансирования на еженедельных тендерах с 30 до 90 дней.

Банк "Авангард" зарегистрирован НБУ в июле 2013 года. По данным Нацбанка, на 1 января 2020 года компания Westal Holding (Кипр), входящая в группу "Инвестиционный Капитал Украина" (ICU), владела 100% акций банка "Авангард". Опосредованными владельцами банка указаны совладельцы ICU Макар Пасенюк (45,01%), Кирилл Стеценко (44,99%), а также экс-министр энергетики Владимир Демчишин (10%).

Группа ICU создана в июне 2006 года. Предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования.

Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность главы Национального банка Украины. После этого Гонтарева продала свою долю в ICU.