Chevron купит конкурирующую нефтяную компанию за $5 миллиардов

Одна из крупнейших нефтяных компаний США Chevron Corp. достигла соглашения о приобретении конкурирующей Noble Energy Inc. за $5 млрд.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, будет завершена в четвертом квартале 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По условиям соглашения, акционеры Noble Energy за каждую имеющуюся у них ценную бумагу получат по 0,1191 акции Chevron. Исходя из котировок на закрытие рынка в пятницу, это предложение оценивает бумаги Noble Energy в $10,38, что представляет собой премию примерно в 7,6%. С учетом долга Noble Energy сделка оценивается в $13 млрд.

После закрытия сделки акционерам Noble Energy будет принадлежать около 3% объединенной компании.

"Наши сильные балансовые показатели и финансовая дисциплина дают нам гибкость для покупки качественных активов в эти трудные времена. Это экономически выгодная возможность для Chevron приобрести дополнительные доказанные запасы и ресурсы", – заявил глава Chevron Майкл Уирт.

Покупка Noble Energy позволит расширить присутствие Chevron в Пермском бассейне. Она также увеличит доказанные запасы нефти и газа компании примерно на 18%, исходя из данных на конец 2019 года.

Как отмечает The Wall Street Journal, это станет крупнейшей сделкой в нефтяной отрасли с начала пандемии коронавируса.

Котировки акций Noble Energy в ходе предварительных торгов в понедельник подскочили более чем на 12%. Акции Chevron меняются незначительно.