За прошлую неделю "доступных кредитов" выдано на 324 миллиона

В рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки за прошедшую неделю заключили 110 новых кредитных соглашений на общую сумму 324 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Всего, по состоянию на 20 июля 2020 года, уже выдано 1250 кредитов на общую сумму 1,775 млрд грн.

Больше активизируют программу соглашения в части рефинансирования ранее предоставленных кредитов. Портфель рефинансированных кредитов составил 1,073 млрд грн и продолжает расти. Сумма заявок на рефинансирование составила 5,6 млрд грн с момента запуска этого антикризисного продукта.

В то же время спрос предпринимателей на инвестиционные кредиты, с которых программа начиналась, остается высоким. Общая сумма заявок на инвестиционные кредиты составила 4,838 млрд грн грн. А портфель предоставленных кредитов в рамках этого продукта программы достиг уже 687,424 млн грн.

Каждый второй (55%) кредит на условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" получают предприятия, которые работают в сельском хозяйстве. 14% выданных займов приходится на предпринимателей занятых в перерабатывающей промышленности. И 12% - бизнес в оптовой и розничной торговле.

В региональном разрезе программы активными пока являются предприниматели Харьковской, Киевской и Сумской области. Практически каждый десятый предприниматель, получивший кредит по условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%", имеет или харьковскую, или киевскую, или сумскую прописку. Несколько уступили лидерам бизнесмены из Винницкой (7% сделок). Меньше всего кредитных соглашений по условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключено в Ивано-Франковской, Николаевской, Закарпатской, Донецкой и Херсонской областях (по 1% сделок соответственно).

На прошлой неделе Фонд развития предпринимательства, который администрирует программу, подписал соглашения о сотрудничестве в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с двумя новыми уполномоченными банками: "КредитВест Банк" и "ОТП Банк".

На сегодня кредит в рамках программы можно получить уже в 18 банках: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Приватбанк", "Укрэксимбанк", "Банк Львов", "ПУМБ", "Банк "Альянс", "Кредобанк", "Банк "Восток", "Райффайзен банк Аваль", "ТАСкомбанк", "Альфа-банк", "Глобус", "Мегабанк", "Поликомбанк", "Креди Агриколь Банк", а также, соответственно, "КредитВест банк" и "ОТП Банк".