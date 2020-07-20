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Wizz Air анонсировал масштабное расширение сети маршрутов из Украины в Италию

Wizz Air анонсировал масштабное расширение сети маршрутов из Украины в Италию

Авиаперевозчик Wizz Air намерен запустить 17 маршрутов из пяти аэропортов Украины в города Италии.

Об этом свидетельствует информация в системе бронирования лоукоста, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Шесть рейсов откроют в августе и октябре 2020 года, остальные - в летнем расписании 2021 года, которое начнет действовать в конце марта.

Маршрутная сеть из Киева будет включать шесть направлений, из Львова и Одессы - по четыре направления, из Харькова - два маршрута, из Запорожья - один.

Таким образом, Wizz Air будет выполнять полеты в Италию из всех украинских аэропортов, в которые сейчас летает.

На многих маршрутах авиакомпания будет конкурировать с другим лоукостом Ryanair. Он уже запустил 11 направлений из Киева, Львова, Одессы и Харькова в Италию и планирует расширить маршрутную сеть из Львова на шесть направлений в 2021 году.

Киев:

  • Болонья - с 29 марта 2021 года 3 раза в неделю
  • Венеция (Тревизо) - с 14 августа 2020 года 3 раза в неделю
  • Катания - с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю
  • Милан (Мальпенса) - с 28 марта 2021 года 4 раза в неделю
  • Неаполь - с 14 августа 2020 года 3 раза в неделю
  • Рим (Фьюмичино) - с 28 марта 2021 года 5 раз в неделю

Львов:

  • Верона - с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю
  • Катания - с 30 марта 2021 года 2 раза в неделю
  • Милан (Мальпенса) - с 14 августа 2020 года 2 раза в неделю
  • Рим (Чампино) - с 16 августа 2020 года 2 раза в неделю

Одесса:

  • Болонья - с 30 марта 2021 года 2 раза в неделю
  • Венеция (Тревизо) - с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю
  • Милан (Мальпенса) - с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю
  • Рим (Фьюмичино) - с 29 марта 2021 года 2 раза в неделю

Запорожье:

  • Милан (Мальпенса) - с 27 октября 2020 года 2 раза в неделю

Харьков:

  • Венеция (Тревизо) - с 30 марта 2021 года 2 раза в неделю
  • Милан (Мальпенса) - с 26 октября 2020 года 2 раза в неделю

Автор: 

Італія (446) авіасполучення (2502) Wizz Air (242)


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