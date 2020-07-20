Гетманцев предложил обесценить гривню на 10%

Постепенная девальвация гривни на 10% вместе с другими поддерживающими мерами создаст стимулы для экономики.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время онлайн-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если говорить о курсе гривни, то по мнению многих экспертов, она переоценена в пределах 10%. Это вопрос, который должен решать Национальный банк. Но ничего страшного в постепенном, медленном проседании гривни в рамках 10% я лично не вижу", - сказал Гетманцев.

При этом он указал, что не видит каких-либо оснований для неконтролируемой эмиссии или резкой девальвации.

"У нас нет оснований говорить о неконтролируемой эмиссии или резком падении курса гривни. Этого нет в намерениях главы НБУ и этого нет в намерениях ни у кого из нас", - отметил Гетманцев.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что курс гривни сейчас завышен, ведь "бюджет посчитан по курсу 30".

Ранее бывший глава НБУ Яков Смолий заявил, что в Офисе президента Владимира Зеленского обращались к Национальному банку с призывами ускорить снижение учетной ставки, а Минэкономики требовало девальвировать курс гривни для наполнения госбюджета.

Гривня колебалась у отметки 27 грн/$ в последний месяц, в то же время бюджет 2020 года был рассчитан с учетом среднегодового курса 29,5/$.

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