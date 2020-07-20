Зеленский: Новый глава Нацбанка должен обеспечить ипотеку и кредиты для бизнеса
Президент Владимир Зеленский считает, что среди основных задач нового главы Национального банка Украины – активизация кредитования бизнеса и запуск ипотечных кредитов.
Об этом глава государства заявил, представляя нового главу Нацбанка Кирилла Шевченко коллективу регулятора, передает БизнесЦензор.
"Прежде всего, НБУ должен быть столбом макроэкономической стабильности, а его монетарная политика – поддерживать такую стабильность. Как независимый регулятор Национальный банк должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной национальной валюты", – сказал Зеленский.
"Также перед главой Национального банка Украины стоят задачи минимизации влияния коронакризиса на экономику и ускорения выхода из этого кризиса", – добавил президент.
При этом глава государства подчеркнул важность продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и Всемирным банком.
"Не менее важно внедрять системные решения, которые наконец-то обеспечат две долгосрочные вещи: это реальные кредиты для украинского бизнеса и доступное ипотечное кредитование для всех наших градлан. И для этого нужны скоординированные шаги и изменения не только от Национального банка, а и от правительства, парламента и судебной власти", – сказал Зеленский.
Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко. С 2014 года он возглавлял государственный "Укргазбанк", где в прошлом году заработал около 15 млн грн.
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Но когда такой зебил пойдёт в банк - окуеет и начнет орать что "Порох виноват", бо по-факту там:
- ипотеку дадут на 1-й год под 9.99% - да;
- ипотека на второй и последующие годы - от 15-20% и выше %;
- куча скрытых сборов, включая "страховка", "оплата юриста", "оплата консультаций" и т.п.
- все стоят нехило и компенсируют эти самые 9.99% для банков;
- оплата ипотеки идет СНАЧАЛА в сторону погашения % выплат, и лишь ЕСЛИ клиент захочет дополнительно заплатить - то только потом выплачивается "тело кредита", и никак иначе. А значит ипотека - бесконечная);
В итоге ипотека по ФАКТУ стоит БОЛЬШЕ - чем до пиара шмаркли с "10%"Это всё со слов банковских работников - им приказали, они сделали - так чтобы себя не обидеть))
Хачу кредит под 3% на 50 лет!
" Глава Нацбанка НЕ должен обеспечить ипотеку и кредиты для бизнеса."
Функції НБУ[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&veaction=edit§ion=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit§ion=2 ред. код ]
Забезпечення стабільності грошової одиниці України;
Розробка і впровадження разом із урядом ефективної кредитно-грошової політики;
Здійснення грошової емісії і контроль за грошовим обігом;
Здійснення міжбанківських розрахунків, в тому числі і в міжнародних відносинах;
Продаж кредитних ресурсів комерційним банкам, кредитування уряду;
Регулювання та контроль за діяльністю комерційних банків та інших кредитних організацій;
Здійснення валютного регулювання і забезпечення конвертованості національної валюти;
Зберігання та регулювання золотовалютних резервів;Управління державним боргом;
Головні завдання Національного банку України [https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&veaction=edit§ion=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&action=edit§ion=3 ред. код ]
До головних завдань Національного банку України належать:Цінова стабільність (монетарна політика)
Фінансова стабільність (банк банків, мікро- і макропруденційний нагляд)
Ефективні платіжні системи (готівка та безготівковий обіг)
Зато видосик чувак забабахал!
А на деле, никто таких кредитов выдавать не будет. Ипотека под 5% - это убыток для банка, а заставить банки работать себе в убыток Вова не может.
Так что не принимаем всерьез это кудахтание для люмпенов.
Ты воспринимаешь его "обещания" с точки зрения адекватности их исполнения.
А ведь это всего лишь рекламный ролик "народного президента", чтобы поддержать его рейтинг среди тупой биомассы, которая думает что может быть кредит 5% при инфляции 10%. Никто не собирается это реально воплощать в жизнь. Биомасса никогда не купит квартиру даже при ипотеке 4-5% так что проверять они не будут, зато в мозжечках у них отложится что Вова так заботится о народе что "нагнул банки".