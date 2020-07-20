Зеленский: Новый глава Нацбанка должен обеспечить ипотеку и кредиты для бизнеса

Президент Владимир Зеленский считает, что среди основных задач нового главы Национального банка Украины – активизация кредитования бизнеса и запуск ипотечных кредитов.

Об этом глава государства заявил, представляя нового главу Нацбанка Кирилла Шевченко коллективу регулятора, передает БизнесЦензор.

"Прежде всего, НБУ должен быть столбом макроэкономической стабильности, а его монетарная политика – поддерживать такую стабильность. Как независимый регулятор Национальный банк должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной национальной валюты", – сказал Зеленский.

"Также перед главой Национального банка Украины стоят задачи минимизации влияния коронакризиса на экономику и ускорения выхода из этого кризиса", – добавил президент.

При этом глава государства подчеркнул важность продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и Всемирным банком.

"Не менее важно внедрять системные решения, которые наконец-то обеспечат две долгосрочные вещи: это реальные кредиты для украинского бизнеса и доступное ипотечное кредитование для всех наших градлан. И для этого нужны скоординированные шаги и изменения не только от Национального банка, а и от правительства, парламента и судебной власти", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, на минувшей неделе Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко. С 2014 года он возглавлял государственный "Укргазбанк", где в прошлом году заработал около 15 млн грн.