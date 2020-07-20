Власти Киева решили возобновить работу детских санаториев

С 21 июля Киев возобновит работу шести детских муниципальных санаториев.

Об этом сообщил мэр столицы Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"С 21 июля мы возобновляем работу шести муниципальных санаторных заведений для детей. И с 27 июля столичные дети, которые в этом нуждаются, смогут начать реабилитацию и лечение. Эта неделя нужна санаториям для оформления путевок детям", – сообщил Кличко.

По словам мэра, санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов и будут заполнены на 50%.

Как сообщалось, по данным Минздрава на 20 июля Киев превысил допустимый порог роста распространения коронавирусной болезни для смягчения карантинных ограничений.