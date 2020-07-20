США осудили строительство Россией военных кораблей в оккупированном Крыму
США считают строительство Россией военных кораблей в оккупированном Крыму очередным нарушением международных норм.
Об этом говорится в заявлении Посольства США в Украине, передает БизнесЦензор.
"Самовольное строительство Россией военных кораблей на суверенной украинской территории, силой захваченной ею, раз нарушает международные нормы. Санкции останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выведет свои силы с Донбасса", – сказано в сообщении.
В понедельник, 20 июля для участия в церемонии закладки новых российских десантных кораблей в Керчь прибыл российский президент Владимир Путин.
В связи с указанным незаконным визитом 20 июля Министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест МИДу РФ.
"Украина в очередной раз осуждает меры Российской Федерации по дальнейшей милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, которая составляет существенную угрозу региональной безопасности", – сказано в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.
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