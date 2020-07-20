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Великобритания может запретить продажу бензиновых автомобилей в 2030 году

Великобритания может запретить продажу бензиновых автомобилей в 2030 году

Нефтяной гигант Royal Dutch Shell ожидает, что Великобритания может запретить продажу бензиновых и дизельных автомобилей через 10 лет, поскольку королевство пытается перейти к нулевым выбросам к середине текущего столетия.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на oilandgaspeople, передает БизнесЦензор.

Запрет может быть передвинут на 2030 год, если будет вестись "правильная политика" и будут предоставлены "правильные стимулы" для покупателей, заявил глава Shell в Великобритании Шинид Линч. Это на пять лет раньше, чем крайний срок, установленный премьер-министром Борисом Джонсоном в феврале, и на три года раньше срока, который был определен, как возможный министром транспорта Грантом Шаппсом.

Кабинет министров Джонсона стремится запретить продажу новых автомобилей, работающих на ископаемом топливе, к середине следующего десятилетия. Правительство стремится сделать Великобританию углеродно нейтральной к 2050 году. По этой причине нефтяные компании, которые возникли благодаря высокому спросу на автомобильное топливо, предсказывают, что запрет на продажу бензиновых автомобилей в ближайшем будущем станет ключевым моментом для отрасли.

Однако у Великобритании есть препятствия в достижении запрета на продажу "нефтяных" автомобилей. Правительство должно продолжать предоставлять стимулы, чтобы помочь клиентам использовать электромобили, сказал Линч. По его словам, сначала необходимо создать инфраструктуру для зарядки этих транспортных средств, а для удовлетворения дополнительных потребностей в электроэнергии потребуются крупные инвестиции в электрические сети.

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Та замахаються.... хіба усім бажаючим замінять бенз/дизель на електро безкоштовно.
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20.07.2020 23:26 Відповісти

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