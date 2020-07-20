Новый глава Нацбанк прокомментировал снижение курса гривни (обновлено)

Национальный банк Украины (НБУ) отказался от проведения интервенция на межбанковском валютном рынке, потому что не видит для этого оснований.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НБУ Кирилл Шевченко заявил на брифинге.

"Мы не видим никаких граничных пересечений размеров курса для того, чтобы Национальный банк должен был реагировать на такие колебания. Поэтому колебания находятся в границах абсолютно нормальных, более того, сегодня в конце дня мы увидели тренд с курсом в сторону укрепления, поэтому мы не выходили на рынок, потому что не видели для этого никаких оснований", – сказал Шевченко.

Глава НБУ уточнил, что в понедельник, 20 июля, регулятор готов был выйти на межбанк с предложением валюты, но по более высокому курсу, чем установившийся в результате торгов.

Как сообщалось, Национальный банк по итогам торгов на межбанковском рынке установил на вторник, 21 июля, курс гривни на уровне 27,6011 грн/$, ослабив его еще на 24 копейки.