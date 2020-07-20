Перевозки пассажиров рухнули за полгода на 43%, – Госстат

Транспортные компании Украины в январе-июне 2020 года перевезли 1,21 млрд пассажиров, что на 43,4% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, пассажирооборот транспортных компаний за отчетный период составил 22,9 млрд пасс./км, что на 58,9% меньше показателя за указанный период прошлого года.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом в январе-июне воспользовалось 32,1 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 58,9% меньше к январю-июню годом ранее, а услугами автомобильного транспорта – 513,8 млн пассажиров (на 43,4% меньше).

Авиационный транспорт сократил перевозку пассажиров на 67% – до 2 млн человек.

Кроме того, по данным Госстата, в первом полугодии трамваями воспользовалось 200,9 млн пассажиров (сокращение на 35,8%), метрополитеном – 176,6млн (сокращение на 50,3%), троллейбусами – 285,1 млн (сокращение на 40,3%).

Перевозка пассажиров водным транспортом уменьшилась на 93,2% и составила около 10 тыс. человек.

Как отмечает Госстат, показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части временно оккупированных Донецкой и Луганской областей.