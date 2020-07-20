Нацбанк сохранит позицию в судах с Коломойским по "Приватбанку", – Шевченко

Национальный банк Украины (НБУ) сохранит свою позицию в судебных спорах с бывшими собственниками "Приватбанка" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НБУ Кирилл Шевченко заявил на брифинге.

"Я еще, к сожалению, не нахожусь глубоко в деталях этих судебных дел, но я, как глава Национального банка, и я думаю, весь Национальный банк под моим руководством сохранит такую же политику по "Приватбанку", какой она была до этого", – сказал глава НБУ.

Как сообщалось, Национальный банк ведет ряд судебных процессов против бывших владельцев "Приватбанка" как в Украине, так и за границей.

Кроме того, государственный "Приватбанк" в Высоком суде Лондона пытается взыскать с Игоря Коломойского и партнеров $3 млрд. Слушания в рамках рассмотрения этого дела по существу назначены на 1 марта 2022 года.

Ранее привлеченная властями Украины в 2017 году компания Kroll по итогам форензик аудита "Приватбанка" подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в $5,5 млрд.