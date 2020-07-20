Глава НБУ отрицает задержку транша от Всемирного банка для Украины
Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отрицает задержку транша в $350 млн от Всемирного банка.
Об этом Шевченко заявил во время пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Со Всемирным банком мы находимся в консультациях. То есть о задержке (транша в $350 млн от Всемирного банка) я не знаю", - сказал Шевченко.
Ранее аналитики Международного рейтингового агентства Moody's отмечали, что независимость НБУ является политическим приоритетом текущей программы Украины с Международным валютным фондом. От этого, в свою очередь, зависит получение финансирования ВБ, а именно $350 млн в рамках первой из двух запланированных программ, утвержденной в конце июня.
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