Глава НБУ отрицает задержку транша от Всемирного банка для Украины

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отрицает задержку транша в $350 млн от Всемирного банка.

Об этом Шевченко заявил во время пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Со Всемирным банком мы находимся в консультациях. То есть о задержке (транша в $350 млн от Всемирного банка) я не знаю", - сказал Шевченко.

Ранее аналитики Международного рейтингового агентства Moody's отмечали, что независимость НБУ является политическим приоритетом текущей программы Украины с Международным валютным фондом. От этого, в свою очередь, зависит получение финансирования ВБ, а именно $350 млн в рамках первой из двух запланированных программ, утвержденной в конце июня.