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Политика НБУ по работе с плавающим курсом останется неизменной, – Шевченко

Политика НБУ по работе с плавающим курсом останется неизменной, – Шевченко

Политика Национального банка Украины по отношению к плавающему курсу останется неизменной, в частности Нацбанк не будет прибегать к регулированию курса, пока тот не выходит за предельно допустимые рамки.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в ходе пресс-брифинга, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"НБУ не видит каких-то выходов за предельные рамки, и тому есть подтверждение, что в ходе сегодняшних торгов, когда НБУ предложил интервенцию, а курс так и не достиг этой границы, то он ушел в тенденцию укрепления. Потому Нацбанк будет продолжать работать в рамках закона "О валюте". Политика НБУ по работе с плавающим курсом останется неизменной", - сказал Шевченко.

Автор: 

курс (1522) НБУ (9340) Шевченко Кирило (153)


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