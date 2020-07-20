Греция ужесточила правила для иностранных сезонных рабочих

Греция ввела более строгие правила для иностранных сезонных рабочих после недавнего всплеска случаев коронавируса на Балканах.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters, передает БизнесЦензор.

"Рабочие, которые выезжают из страны до 4 августа, не смогут вернуться до дальнейшего уведомления", - заявил пресс-секретарь правительства Стелиос Петсас.

Сезонные работники были допущены в страну в начале мая по трехмесячной специальной лицензии.

Петсас добавил, что въезд в Грецию будет разрешен только через шесть северных пограничных переходов, чтобы лучше контролировать импортируемые случаи COVID-19.

В прошлом году в сельскохозяйственном секторе Греции было занято более 10 тыс. сезонных рабочих, в основном из Албании, Болгарии и Северной Македонии.

Греция начала смягчать меры по блокированию в начале мая, но правила социального дистанцирования все еще применяются. Страна ужесточила правила для посетителей на границе с Болгарией в начале этого месяца и усилила выборочные проверки внутри страны.