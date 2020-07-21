Саммит ЕС достиг соглашения по антикризисному плану и бюджету

Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил во вторник, на пятый день саммита ЕС, о достижении в Брюсселе соглашения 27 стран ЕС по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"Сделка!", - написал Мишель в твиттере.

"Исторический день для Европы", - также в твиттере отреагировал президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Пленарное заседание Европейского совета завершилось. Далее последует пресс-конференция председателя Европейского совета и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по долгосрочному финансовому плану (бюджету ЕС ) и соглашению о фонде восстановления", - объявил пресс-секретарь Мишеля Баренд Лейтс.