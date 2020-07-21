В Украине за сутки обнаружили 673 новых случая коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 21 июля обнаружено 673 новых случая коронавируса, сообщает система мониторинга СНБО.

Об этом со ссылкой на систему мониторинга СНБО сообщает БизнесЦензор.

Всего с начала пандемии в Украине обнаружено 60166 случаев коронавируса. Из них: 1518 летальных случаев, выздоровели 32199 человек, продолжают болеть 26449 человек. Подозрение на коронавирус есть у 108910 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 8229, Киеве – 7034, Черновицкой области – 5363, Ривненской области – 5183, Закарпатской области – 4518.

Как писал БизнесЦензор, Киев превысил допустимый порог роста распространения коронавирусной болезни для смягчения карантинных ограничений, согласно обновленной методике Минздрава.