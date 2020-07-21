Тариф "Житомиргаза" предусматривает 62 копейки на обслуживание 1 метра газопровода

В действующем тарифе на распределение газа для АО "Житомиргаз" на безопасность сетей заложено в 10 раз меньше необходимого.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Житомиргаза" сообщает БизнесЦензор.

"На 1 км газопровода предусмотрено только 623 грн. в год. Чтобы полностью заменить устаревшие газопроводы в течение 5 лет потребуется около 450 млн. грн", - сообщает компания.

По состоянию на июль АО "Житомиргаз" эксплуатирует 800 км газопроводов, исчерпавших амортизационный период эксплуатации. Для модернизации газораспределительной системы области необходимо 90-100 млн. грн в год на протяжении пяти лет.

"Сейчас объем инвестиций АО "Житомиргаз" составляет только 8,5 млн грн. Этого хватает только на частичную замену и капитальный ремонт участков газовых сетей", - сообщает компания.

Количество сооружений и сетей, которые приходят в негодное состояние из-за своего старения, с каждым годом только увеличивается. Из-за недостатка финансирования компания не имеет возможности проводить своевременное восстановление и ремонт, замену оборудования в соответствии с рекомендуемыми сроками эксплуатации, которое сегодня работает на системах газоснабжения.

"При сегодняшних объемах распределения газа, мощность систем газоснабжения в Житомирской области задействована только на 26%, что требует решений по оптимизации (редизайна) систем газоснабжения", - сказал Сергей Колесник, директор технический АО "Житомиргаз".

"Это улучшит качество доставки газа и удешевит эксплуатацию системы для потребителя", - сказал Колесник.

Предельный срок эксплуатации газорегуляторного оборудования и станций катодной защиты составляет - 18 лет. В настоящее время в эксплуатации более 25 лет находится 323 ГРП (56%), 493 ШРП (28%) и 583 (48%) средства электрохимзащиты.

"Объем капитальных инвестиций беспрекословно должен быть увеличен минимум в 5-6 раз, чем компания получает сегодня. Это позволит в будущем выйти на плановые работы по ежегодной замене газовых сетей и сооружений, пришедших в негодность по срокам эксплуатации и Актам оценки технического состояния", - заявляет "Житомиргаз".

С начала года бригады аварийно-диспетчерской службы АО "Житомиргаз" совершили более 9700 выездов на вызовы потребителей. Ежедневно диспетчерские службы получают около 50 звонков.

"По статистике большая часть вызовов связана с подозрением утечки газа на внутридомовых сетях. 26 аварийных бригад круглосуточно работают для обеспечения бесперебойной и безопасной доставки природного газа потребителям Житомирской, оперативно локализуют аварийные ситуации, устраняют утечки газа", - сообщает компания.