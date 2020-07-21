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Более 25 тысяч домохозяйств в Украине установили солнечные электростанции

Более 25 тысяч домохозяйств в Украине установили солнечные электростанции

По состоянию на 1 июля 2020 года уже более 25600 домохозяйств в Украине используют "чистую" электроэнергии, установив солнечные электростанции (СЭС).

Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению сообщает БизнесЦензор.

"Объем вложенных семьями инвестиций превышает 520 млн евро, а суммарная мощность всех СЭС - 658 МВт", - сообщает агентство.

В частности, в течение II квартала 2020 года еще около 1500 домохозяйств перешли на солнечные панели.

ТОП-5 областей по количеству СЭС частных домохозяйств:

Днепропетровская - почти 3500;

Тернопольская - более 2200;

Киевская - более 2000;

Ивано-Франковская - более 1900;

Закарпатская - почти 1600.

сонце (44) СЕС (86) альтернативна енергетика (700) сонячна енергетика (250)


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