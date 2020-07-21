Более 25 тысяч домохозяйств в Украине установили солнечные электростанции
По состоянию на 1 июля 2020 года уже более 25600 домохозяйств в Украине используют "чистую" электроэнергии, установив солнечные электростанции (СЭС).
Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению сообщает БизнесЦензор.
"Объем вложенных семьями инвестиций превышает 520 млн евро, а суммарная мощность всех СЭС - 658 МВт", - сообщает агентство.
В частности, в течение II квартала 2020 года еще около 1500 домохозяйств перешли на солнечные панели.
ТОП-5 областей по количеству СЭС частных домохозяйств:
Днепропетровская - почти 3500;
Тернопольская - более 2200;
Киевская - более 2000;
Ивано-Франковская - более 1900;
Закарпатская - почти 1600.
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