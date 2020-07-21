Finstar опровергает причастность Олега Бойко к покупке гостиницы "Днепр"

Инвестиционная компания Finstar и ее владелец, Олег Бойко, не имеют отношения к приобретению отеля "Днепр".

Об этом в комментарии "Апострофу" заявили в пресс-службе холдинга, передает БизнесЦензор.

"Международная инвестиционная компания Finstar Олега Бойко не имеет отношения к приобретению гостиницы "Днепр". Все сообщения касательно связи с покупкой Олегом Бойко и аффилированными с ним компаниями гостиницы "Днепр" не соответствуют действительности", - говорится в сообщении пресс-службы.

На прошлой неделе Фонд госимущества Украины продал отель Днепр на аукционе за 1,1 млрд грн, что превысило стартовую цену аукциона в 14 раз. Торги транслировались онлайн.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал результаты аукциона, подчеркнув что реальная приватизация стартовала с имущества находившегося в распоряжении Государственного управления делами президента.

Впоследствии, народный депутат фракции "Слуга народа" Андрей Холодов заявил, что аукцион по продаже киевской гостиницы Днепр мог выиграть российский бизнесмен Олег Бойко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Частная международная инвестиционная компания Finstar основана в 1996 году. Активы компании оцениваются в $2 млрд. Компании группы Finstar работают более чем в 30 странах мира: в Европе, США, Азии, Латинской Америке и на территории бывшего СНГ.