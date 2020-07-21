"Ощадбанк" реструктуризировал долг "Клуба сыра"

По данным Секретариата финансовой реструктуризации, государственный "Ощадбанк" завершил процедуру финансовой реструктуризации задолженности ООО "Клуб сыра" (ее сумма не уточняется).

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

В перечне связанных лиц должника фигурирует в т.ч. ООО "Комо Украина", ООО "Комо-Экспорт", ЧАО "Дубномолоко", ООО "Дубровицямолоко", ООО "Канивсиртрейд", ПАО "Житомирмолоко", ЧАО "Львовский городской молочный завод", ГП "Новоград-Волынский сырный комбинат", ПАО "Владимир-Волынский КМП", ПАО "Бродовский завод СОМ", Fromer Holding Limited, Yratia Holding ltd, Milkonica Holding Group Limited.

По данным госреестра, конечными бенефициарами ООО "Клуб сыра" является Степан Ивахив и дети покойного Игоря Еремеева (Роман и София). Они являются совладельцами группы "Континиум", в которую входит в том числе сеть АЗС WOG.

В июле 2019 "Ощадбанк" завершил процедуру финансовой реструктуризации долгов ООО "ВОГ Трейдинг" и связанного с ним ООО "Импорт Транс Сервис".

Сумма долговых обязательств тогда не уточнялось. Вместе с тем, в судебных материалах по уголовному производству №12018030010000938 упоминалось о договорах об открытии "Ощадбанком" непокрытых аккредитивов на 20 млн долл для компании, связанной с сетью WOG.

Кроме того, в материалах уголовного производства №12018100060002418 фигурировала информация, что 18.08.2014 на основании договора кредитной линии №124/48-1 ООО "ВОГ Трейдинг" получило кредит от "Ощадбанка" на 20 млн долл.