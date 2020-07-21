"Запорожгаз Сбыт" поставил бытовым потребителям 140 миллионов кубометров газа

В первом полугодии 2020 года ООО "Запорожгаз Сбыт" реализовало своим клиентам – бытовым потребителям 141,3 млн куб. метров природного газа.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Запорожгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Сейчас мы наблюдаем относительно стабильную ситуацию по объемам реализации газа, даже некоторое уменьшение показателей. Связано это в первую очередь с аномально теплой зимой, которая была в минувшем отопительном сезоне", - говорит директор компании Владислав Витютин.

Для сравнения во первом полугодии 2019 года объем реализованного бытовым потребителям природного газа составил 145,8 млн куб. м.

Компания напоминает, что нормы потребления природного газа устанавливаются Кабинетом Министров Украины. Согласно Постановлению КМУ от 27 февраля 2019 г. № 143 нормы потребления природного газа бытовыми потребителями в случае отсутствия счетчиков газа установлены на таком уровне:

плита газовая при наличии централизованного горячего водоснабжения: 3,28 куб. м на человека в месяц;

плита газовая при отсутствии централизованного горячего водоснабжения: 5,39 куб. м на человека в месяц;

плита газовая и проточный газовый водонагреватель: 10,49 куб. м на человека в месяц.

ООО "Запорожгаз Сбыт" - компания-поставщик природного газа, которая действует на территории Запорожской области с 2015 года. На сегодняшний день услугами предприятия пользуются почти 490 тысяч бытовых потребителей и около 1300 потребителей-юридических лиц. ООО "Запорожгаз Сбыт" располагает широким клиентским сервисом.

Помимо трех отделов продаж и 11 точек контакта, в которых клиенты могут получить консультацию специалиста компании, потребителям доступны онлайн сервисы: личный кабинет на сайте 7104.ua, чат-бот Viber 7104ua и чат-бот Telegram 7104ua, мобильное приложение 104Mobile (Android) и 104Mobile Lite (iOS). Они позволяют бесконтактно сверять состояние лицевого счета, получать электронный счет, контролировать зачисление оплаты на счет, просматривать историю платежей, совершать онлайн-расчеты за потребленный газ.