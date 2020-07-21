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Рада приняла закон о компенсации "зеленого тарифа" за счет госбюджета (обновлено)

Рада приняла закон о компенсации

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", предусматривающий снижение "зеленого тарифа" и компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета..

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №3658 во втором чтении с технико-юридическими правками проголосовали 288 народных депутатов.

Законопроект предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации срока их действия. 

Также законом предусмотрено постепенное введение ответственности за небаланс фактических и прогнозных графиков производства электроэнергии для всех производителей из возобновляемых источников энергии.

В то же время оператор системы передачи будет обязан компенсировать недоотпущенной производителями ВИЭ электроэнергии вследствие выполнения ими диспетчерских команд.

При этом ко второму чтению в законопроект были внесены существенные правки.

В частности, в законодательство вводится понятие предприятий "зеленой" электрометаллургии, использующих электроэнергию для производства продукции в объеме на менее 50 тысяч тонн в год. Для таких предприятий будет установлен отдельный тариф на передачу электроэнергии, который не учитывает расходы оператора системы передачи на выплаты производителям по "зеленому тарифу".

В то же время законом предусмотрено, что Кабмин будет предусматривать в госбюджете расходы на финансовую поддержку гарантированном покупателю для оплаты электрической энергии по "зеленому тарифу" в размере не менее 20% прогнозной выработки электрической энергии из альтернативных источников на соответствующий год.

Верховная Рада 3 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект №3658 о снижении "зеленого тарифа". Законопроект предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации срока их действия.

Автор: 

ВР (2889) держбюджет (1587) закон (1488) парламент (1959) Зелений тариф (333)


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Топ коментарі
+16
Скажите, а почему гидроенергетикам не доплачиваете по *зеленому тарифу*? Ето ведь во всем мире тоже считается зеленой енергетикой. Или пока Ахметов не прихватизировал Укргидроенерго никаких дотаций ето предприятие не получит, пока не обанкротится?
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21.07.2020 15:19
+13
Зелений тариф - це просто розкрадання грошей. Нехай продають свою енергію за звичайною ціною. А поки там преференції - це діра для збагачення: купив електрику дешево, сказав що виробив на сонячній станції - продав дорожче.
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21.07.2020 14:44
+11
Как символично когда кацапский поп отпевает ваши пенсии и зарплаты которые пойдут на компенсацию *зеленого тарифа* Ахметову и КО.
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21.07.2020 15:16
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Во все виновато прошлое правительство, кричали о привлечении инвесторов и ввели понятие что государство это гарантированный покупатель который обязывается покупать зеленую энергию по по бешеной цене.
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21.07.2020 13:53 Відповісти
здравствуйте , ваша радость . Эта формула работает десять лет, делали её под себя рыгоаналы , братья Клюевы целые поля заняли солнечными батареями в Крыму. Списывали все это время разницу в тарифах на государственные АЭС . Сначала объем был сравнительно небольшой , поэтому атомщики молчали , рыги вошли во вкус , позвали иностранцев и резко нарастили объемы и все стало трещать по швам. Что меняет закон ? Ничего . Что АЭС это бюджет, что напрямую - тоже из бюджета .А заплатит каждый украинец в очередной раз .
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21.07.2020 20:46 Відповісти
И так ,но не совсем,закон меняет много в части небаланса прогнозирования.
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21.07.2020 21:45 Відповісти
на всяк случай, если вы не сильно обізнани, возню с зеленым тарифом протянули еще при Яныке
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22.07.2020 08:54 Відповісти
Инвесторы сбежались на халяву а теперь их и послать то нельзя а то по судам затаскают, остается только хоть как то снижать нагрузку на бюджет.
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21.07.2020 13:57 Відповісти
Православний поп з кадилом виглядає дуже символічно.
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21.07.2020 14:03 Відповісти
Зелений тариф - це просто розкрадання грошей. Нехай продають свою енергію за звичайною ціною. А поки там преференції - це діра для збагачення: купив електрику дешево, сказав що виробив на сонячній станції - продав дорожче.
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21.07.2020 14:44 Відповісти
Да пока они играться будут, бюджет будет пустеть. И это в каждой новой игре так.
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21.07.2020 18:13 Відповісти
поздравляю всех, главное это отчитаться про грандиозные достижения в огромные пятнадцать процентов
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21.07.2020 14:51 Відповісти
Как символично когда кацапский поп отпевает ваши пенсии и зарплаты которые пойдут на компенсацию *зеленого тарифа* Ахметову и КО.
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21.07.2020 15:16 Відповісти
Скажите, а почему гидроенергетикам не доплачиваете по *зеленому тарифу*? Ето ведь во всем мире тоже считается зеленой енергетикой. Или пока Ахметов не прихватизировал Укргидроенерго никаких дотаций ето предприятие не получит, пока не обанкротится?
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21.07.2020 15:19 Відповісти
Теперь все соц выплаты и зарплаты бюджетников, пойдут на компенсацию зеленым инвесторам браво)))
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21.07.2020 16:12 Відповісти
Это так Зеля борецца с олигархами! Компенсация тарифов частникам за счет бюджета!!!
И отммена платы за Укрэнэрго для сталеплавильных прдприятмй Коломойского и Ахметова! Вот это борьба с олигархатом! Айда зебилы, айда имбецилы, др сих пор оспражнения за росу принимают.
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21.07.2020 16:13 Відповісти
У Ахметова нет электрометаллургии ( была установка ЭШП на Азовстали, да и ту закрыли лет 30 назад). Вся электрометаллургия - это Беня , Пиня и "Росатом" на ЭМСС
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22.07.2020 08:44 Відповісти
Электрометалугрии нет. Но СЭС -есть...
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22.07.2020 09:25 Відповісти
Зелений тариф це звичайна махінація бо виробляють її не для себе, а на продаж нам впятеро дорожче, а самі живуть за рахунок споживання нашої дешевої електроенергії.
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21.07.2020 16:20 Відповісти
Чому піп? За сонячну енергетику відповідає бог Ярило.
Рада приняла закон о компенсации "зеленого тарифа" за счет госбюджета - Цензор.НЕТ 8429
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21.07.2020 17:05 Відповісти
Что выгоднее сейчас вложиться в зеленую энергетику или через 10 лет строить новые 11 энергоблоков АЭС, выведенных из эксплуатации? Какой зеленый тариф в Европе?
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21.07.2020 17:46 Відповісти
Зелена енергетика дуже залежить від погоди, вночі замість сонячних ел. станцій треба включати в роботу теплову чи атомні станції. Так що зелена енергетика не для бідних країн, бо треба тримати резерв. вартість ел. ен в Німеччині біля 30 центів за квт год.
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21.07.2020 18:06 Відповісти
Вночі електрика майже непотрібна, скільки мілліардів дол треба щоб компенсувати будівництво 11 енергоблоків?
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21.07.2020 19:01 Відповісти
Польский баланс посмотри. Освещение дорог, улиц, светофоры - этотольео ширпотреб. Вся автоматика и т,п.
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21.07.2020 19:53 Відповісти
Никто не остановит все блоки через 11 лет. Разве что пару ровенских 440 МВков самых старых. А так 15-30 лет.
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21.07.2020 20:42 Відповісти
они буду в течение 10 лет выводиться из эксплуатации, как отработавшие свой ресурс, так что через 10 лет нам нужно будет 11 новых энегроблоков....
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21.07.2020 21:51 Відповісти
Кто вам такое сказал? Ни в каких планах нет вывода блоков из эксплуатации в ближайшее время. Модернизация и продление ресурса до 50 лет.
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21.07.2020 23:49 Відповісти
Я думаю, что зеленая энергетика должна быть местячковой...и подсвечивать разного рода рекламу, освещать сельские улицы и автострады, дорожки до очка на дачах, охранные зоны периметров складов и т.д
+ к этому добавить биогазовые установки на "Нашу рябу" и разного рода крупные скотофермы...
Газогенераторные установки на отходы древесины
В селах все говно из туалетов вывозить в биогазовую установку бесплатно..
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21.07.2020 20:02 Відповісти
а я надеюсь что ветро, гидро и солнечная энергия будет на 100% удовлетворять человечество в электроэнергии, надеюсь в обозримом будущем появится еще термоядерная энергия.....
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21.07.2020 21:53 Відповісти
Тут становится серьезной проблемой батареи-накопители...в настоящее время они очень дорогие...
а вот раного рода нежизненно-важные потребители, с нестабильным освещением, вспомогательным зеленая энергетика оченнь даже целессобразна....а ведь они жрут огромное количество электричества...
Вот например столбы с ветряками на оживленной автостраде ...прекрасный источник подсветки...даже малый ветряк прекрасно освещает бигборд
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21.07.2020 22:07 Відповісти
Надеюсь Вы не в курсе, а просто "забыли", что наши АЭС работают на российском топливе (стержнях). Очередной элемент шантажа. Выгоднее ли энергия с АЭС - конечно. Выгоднее ли энергия с АЭС, которые еще нужно построить под другое топливо?..... Вообще идея более дорогой зеленой энергии в целом правильная, т.к. инвестору необходимо для ее генерации произвести серьезные вложения с долгой окупаемостью. Во всем мире это стимулируется, вот только у нас в стране, как всегда, схематоз на схематозе и "опошлили" даже такую хорошую тему.
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21.07.2020 20:08 Відповісти
Що б наші реформатори не зробили, результат прямо протилежний, ніж в Європі. Там зелену енергетику оплачують споживачі, а у нас держбюджет. Економіка по-українському
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21.07.2020 17:57 Відповісти
Вночі електрика майже непотрібна, скільки мілліардів дол треба щоб компенсувати будівництво 11 енергоблоків
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21.07.2020 19:00 Відповісти
Ночью потребление падает всего на 25%.
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21.07.2020 20:44 Відповісти
где данные что на 25%, я слышал что на 75%
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21.07.2020 21:50 Відповісти
НУ НЕ П**АРАСИ ?
ЗА РАХУНОК ГРОМАДЯН УКРАЇНИ РОБИТИ АХМЕТКУ І Ко ЩЕ БАГАТЩИМИ.


У НАС РИНКОВІ ВІДНОСИНИ - ХАЙ ВАША ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА КОНКУРУЄ З АТОМНОЮ БЕЗ УСІЛЯКИХ ДОПОМОГ, ЦЕ І Є ЗДОРОВА КОНКУРЕНЦІЯ
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21.07.2020 22:23 Відповісти
Ахметов аферист при помощи своих ручных коррумпированных мудил этот зеленый тариф замутил и ему еще компенсацию! Да вы там во власти вообще АХУ... Нужно не награждать Ахметова, а наоборот привлечь к уголовной ответственности и с него компенсацию за ущерб государству и инвесторам стянуть! Просто бесит все в этой конченой стране! тут бл.дь все наоборот! какая та страна дураков в зазеркалье! пф! уже пар с ушей скоро пойдет! ))) и злость и смех...
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21.07.2020 22:45 Відповісти
..компенсации за счет бюджета...То біш, за рахунок народу, армії, медецини, освіти. На оборонку з новітніми технологіями Зеорлі дало....НУЛЬ за сім місяців. Так кого і ради чого він гарцує на президентському кріслі ? Ну тільки не за вас, шановні "голосіянти-73%". Кого не спитаю....бл...ть, ніхто не галасував (ум.)
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21.07.2020 22:49 Відповісти
З тих 73 кинули пецю 56.От зебіли,***.
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22.07.2020 09:49 Відповісти
21.квітня 2019 року в Україні виборів не було, а був технічно зрежисований ...тільки без нервів...ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ. Пізно, але дійшло,коли вже по яйцям усім дали. А всі думать, що були вибори ? Ніхто ж не признається, що галасували за Зеорлі !
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21.07.2020 22:53 Відповісти
Тю,здивував.Зате всі признаються,що були проти Підро,ну,окрім 8%-ої секти покращення з його власних 104-х компаній.
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22.07.2020 09:46 Відповісти
Щас еще тариф на электрику в 2 раза поднимут, зебилы вообще в экстазе забьются ))
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22.07.2020 02:11 Відповісти
Розумні люди пропонують викупити всю зелену енергетику в державну власність і забути про цю проблему.Чому за кордоном ціни на зелену енергію нижчі й все працює, а у нас як завжди?
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22.07.2020 10:33 Відповісти
Да, господа комментаторы, похоже ваши дела совсем труба...
Слово "национализация" не слышали, нет?!
Хоть бы и на основании "...подрыва энергетической независимости государства и монополизации энергопроизводства".
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22.07.2020 11:52 Відповісти
Это самая идеальная схема которую они провернули.
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22.07.2020 12:03 Відповісти
А почему не доплачивают с бюддета за экологически чистые продукты, фильтры для автомобилей, водоочистительны фильтры, еще можно доплатить за экологическую утелизацию мусора, батареек, пластика, кульков, радиоктивных отходов, еще можно доплачивать поджигателям леса в Чернобыльскрй зоне, что бы они не поджигали лес.
Не в одной стране мира цены не регулируются , они рыночные и плавающие во времини и ни кто не может спрогнозировать цену на продукцию, она складывается под воздействием спроса и предложения, которые зависят от множества факторов например от прироста или уменьшения численности населения, объмов производствп, погоды и многих других факторов при че здесь цена,ни одного дна страна не доплачивает за продукцию из бюджета, только создает стимулы для производства, а власть создает условия для завоза батареи из за рубежа без налогов, а затем нет нет реализации производства нет налогов, берут кредиты.
Что бы не доплачивать за установленрые цены надо убрать налоги на производство оборудования, внутри страны, все равно их не платят при ввозе и допустить всех желающих к рынку по продаже зел.э/э и под возросшим предложением на рынке э/э цены должны падать, до 5 еврр.центов - уровня Европейских стран.
Было бы желание но власть любым способом нарушая все писанные и не псанные законы откровенным воровством и мошенничеством принуждает страну выплачивать налоги из бюджета предназначенные для населения, вижу цель не вижу препятствий,преднамеренно банкротит страну, что бы уничтожить население нищетой.
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22.07.2020 19:37 Відповісти

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