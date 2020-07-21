Рада приняла закон о компенсации "зеленого тарифа" за счет госбюджета (обновлено)
Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", предусматривающий снижение "зеленого тарифа" и компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета..
Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №3658 во втором чтении с технико-юридическими правками проголосовали 288 народных депутатов.
Законопроект предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации срока их действия.
Также законом предусмотрено постепенное введение ответственности за небаланс фактических и прогнозных графиков производства электроэнергии для всех производителей из возобновляемых источников энергии.
В то же время оператор системы передачи будет обязан компенсировать недоотпущенной производителями ВИЭ электроэнергии вследствие выполнения ими диспетчерских команд.
При этом ко второму чтению в законопроект были внесены существенные правки.
В частности, в законодательство вводится понятие предприятий "зеленой" электрометаллургии, использующих электроэнергию для производства продукции в объеме на менее 50 тысяч тонн в год. Для таких предприятий будет установлен отдельный тариф на передачу электроэнергии, который не учитывает расходы оператора системы передачи на выплаты производителям по "зеленому тарифу".
В то же время законом предусмотрено, что Кабмин будет предусматривать в госбюджете расходы на финансовую поддержку гарантированном покупателю для оплаты электрической энергии по "зеленому тарифу" в размере не менее 20% прогнозной выработки электрической энергии из альтернативных источников на соответствующий год.
Верховная Рада 3 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект №3658 о снижении "зеленого тарифа". Законопроект предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации срока их действия.
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И отммена платы за Укрэнэрго для сталеплавильных прдприятмй Коломойского и Ахметова! Вот это борьба с олигархатом! Айда зебилы, айда имбецилы, др сих пор оспражнения за росу принимают.
+ к этому добавить биогазовые установки на "Нашу рябу" и разного рода крупные скотофермы...
Газогенераторные установки на отходы древесины
В селах все говно из туалетов вывозить в биогазовую установку бесплатно..
а вот раного рода нежизненно-важные потребители, с нестабильным освещением, вспомогательным зеленая энергетика оченнь даже целессобразна....а ведь они жрут огромное количество электричества...
Вот например столбы с ветряками на оживленной автостраде ...прекрасный источник подсветки...даже малый ветряк прекрасно освещает бигборд
ЗА РАХУНОК ГРОМАДЯН УКРАЇНИ РОБИТИ АХМЕТКУ І Ко ЩЕ БАГАТЩИМИ.
У НАС РИНКОВІ ВІДНОСИНИ - ХАЙ ВАША ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА КОНКУРУЄ З АТОМНОЮ БЕЗ УСІЛЯКИХ ДОПОМОГ, ЦЕ І Є ЗДОРОВА КОНКУРЕНЦІЯ
Слово "национализация" не слышали, нет?!
Хоть бы и на основании "...подрыва энергетической независимости государства и монополизации энергопроизводства".
Не в одной стране мира цены не регулируются , они рыночные и плавающие во времини и ни кто не может спрогнозировать цену на продукцию, она складывается под воздействием спроса и предложения, которые зависят от множества факторов например от прироста или уменьшения численности населения, объмов производствп, погоды и многих других факторов при че здесь цена,ни одного дна страна не доплачивает за продукцию из бюджета, только создает стимулы для производства, а власть создает условия для завоза батареи из за рубежа без налогов, а затем нет нет реализации производства нет налогов, берут кредиты.
Что бы не доплачивать за установленрые цены надо убрать налоги на производство оборудования, внутри страны, все равно их не платят при ввозе и допустить всех желающих к рынку по продаже зел.э/э и под возросшим предложением на рынке э/э цены должны падать, до 5 еврр.центов - уровня Европейских стран.
Было бы желание но власть любым способом нарушая все писанные и не псанные законы откровенным воровством и мошенничеством принуждает страну выплачивать налоги из бюджета предназначенные для населения, вижу цель не вижу препятствий,преднамеренно банкротит страну, что бы уничтожить население нищетой.