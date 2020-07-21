"Днепровагонмаш" завершил первый квартал с чистым убытком 28 миллионов

АО "Днепровагонмаш" (ДВМ, Каменское Днепропетровской обл.), крупное вагоностроительное предприятие Украины, контролируемое финансово-промышленной группой "ТАС", в январе-марте 2020 года получило 28,03 млн грн чистого убытка против чистой прибыли 61,58 млн грн за аналогичный период 2019 года.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно финансовой отчетности предприятия, обнародованной в проспекте эмиссии облигаций, чистый доход от реализации за этот период сократился в 3,4 раза – до 257,47 млн грн.

Завод за первый квартал 2020 года получил 3,44 млн грн валового убытка против 99 млн грн в январе-марте-2019, а убыток от операционной деятельности составил 29,45 млн грн против прибыли 72,11 млн грн.

"Днепровагонмаш" выпустил 180 вагонов на 238 млн грн и реализовал 193 ед. на 254,4 млн грн (в том числе 10 полувагонов, 51 хоппер-зерновоз, 127 вагонов-платформ и пять других вагонов).

Сравнительных показателей за первый квартал 2019 года предприятие не обнародовало.

"Днепровагонмаш" производит полувагоны глуходонные и люковые, хопперы крытые и открытые, платформы разной специализации и другие вагоны.

Как сообщалось, в 2019 году получил консолидированную чистую прибыль в размере 334,27 млн грн, что на 12,6% превышает аналогичный показатель 2018 года, консолидированный чистый доход вырос на 2% - до 3 млрд 320 млн грн.

Согласно обнародованной в проспекте эмиссий информации, в 2019 году завод реализовал 1944 грузовых вагона (на 16% меньше, чем годом ранее), в том числе 510 полувагонов, 1412 хопперов, 12 платформ и 10 других вагонов. Произведено 2018 вагонов на 2 млрд 871 млн грн.

Неконсолидированный чистый доход вырос на 2,4% до 2 млрд 822,6 млн грн, чистая прибыль выросла в 2,7 раза – до 413,6 млн грн.

Численность работников на май текущего года - 1829 человек.

Как сообщалось, с 22 июля "Днепровагонмаш" начинает закрытое размещение облигаций четырех серий на общую сумму 200 млн грн сроком обращения пять лет.

Зарегистрированные на Кипре Т.A.S. Overseas Investments Limited и Sertaco Limited владеют соответственно 51,5256% и 46,2938% акций АО "Днепровагонмаш".

В числе аффилированных с "Агро Плюс Экспо" лиц указаны Sertaсo Limited (владеет более 27,435% акций "Днепровагонмаша"), ООО "Алькантара Инвест" (18,858%), ЧАО "Страховая группа "ТАС" (более 2,9%), кипрская Alkemi Limited (2,18%), финкомпания "Центр финансовых решений" (1,3%) и ООО "Центр финансовых решений" (0,6%).

ООО "Агро Плюс Экспо" после приобретения доминирующего пакета владеет 42,633%.

Все компании объединяет группа "ТАС" Сергея Тигипко, контролирующая предприятие.

"Днепровагонмаш" производит полувагоны глуходонные и люковые, хопперы крытые и открытые, платформы разной специализации, бункерные и крытые вагоны, думпкары, специализированные технологические транспортные средства.

В 2017 году "Днепровагонмаш" реализовал 865 грузовых вагонов, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее (404 вагона).

Косолидированный чистый доход компании в 2017 году вырос в 2,7 раза - до 1,05 млрд грн, а чистая прибыль – в 3,8 раза, до 48,98 млн грн.