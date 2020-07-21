80% получателей субсидий на Прикарпатье имеют долги за доставку газа
Почти 98 тыс. прикарпатцев, которые получают субсидию, задолжали за доставку газа. Их долг составляет 16,5 млн грн.
Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Ивано-Фраковскгаз" сообщает БизнесЦензор.
"Уже осенью они могут остаться без субсидии, а после окончания карантина - без газа. Всего, по состоянию на 21 июля, средний уровень расчетов по Ивано-Франковской области составил 75%. За распределение газа задолжали 278 тыс. прикарпатцев", - сообщает компания.
На время карантина "Ивано-Франковскгаз" не применяет штрафные санкции за просрочку оплаты за потребленный газ, а также не прекращает поставки газа должникам.
"Однако, после его завершения, долг станет причиной немедленного прекращения подачи газа и передачи дела в суд", - сообщает "Ивано-Франковскгаз".
Кроме того, должники останутся без субсидии в отопительный сезон. "Ивано-Франковскгаз" уже предоставил структурным подразделениям по вопросам социальной защиты населения списки потребителей, у которых имеется задолженность более 3 месяцев на сумму более 340 грн. В случае оплаты такой задолженности - жилищная субсидия на следующий сезон не будет назначаться.
"Долг наших клиентов за распределение газа составляет 58 млн грн. Владельцы 70 тыс. газифицированных домовладений Ивано-Франковской области еще ни разу не платили за распределение газа. Эти средства крайне необходимы для подготовки к отопительному сезону и обеспечения бесперебойной доставки газа", - говорит коммерческий директор АО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедык.
Несмотря на отсутствие оплаты, специалисты "Ивано-Франковскгаза" борются с последствиями стихии: ремонтируют газопроводы и восстанавливают газоснабжение подтопленным домохозяйствам. Кроме того, ежедневно бригады АДС оперативно выезжают на вызовы и ликвидируют аварийные ситуации по области. Диспетчеры круглосуточно принимают обращения и отвечают на звонки клиентов. Подразделения компании работают, чтобы потребители получали качественный сервис и бесперебойную доставку газа. А заработная плата работников газораспределительных компаний выплачивается именно за счет платы за доставку газа.
В компании благодарят всех, кто нашел возможность рассчитаться за доставку газа. И напоминают, что оплатить услуги по распределению можно дистанционно, с помощью мобильного телефона или компьютера. В этом помогут онлайн-сервисы:
- личный кабинет на сайте 104.ua
- чат-боты 7104ua в Viber или Telegram
- мобильное приложение 104Mobile для Android
- мобильное приложение 104Mobile Light для iPhone
"Сервисы 104.ua - это онлайн-ресурсы, благодаря которым операция по оплате за доставку газа не займет более двух минут. Также благодаря им можно передать показания счетчика, проанализировать объемы потребленного газа, узнать об актуальных тарифах", - сообщает компания.
Будь ласка, зачекайте...
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