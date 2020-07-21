Потребление газа населением на Закарпатье выросло на 11%

За 6 месяцев 2020 года на Закарпатье потребили 209,6 млн кубометров газа, что на 11% (или на 21,4 миллиона кубометров) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Закарпатгаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

"Рост объемов – на 23,1 млн кубометров газа – произошел за счет увеличения потребления голубого топлива бытовыми потребителями. Именно на эту категорию приходится 87,5% потребления газа в регионе. Зато потребление газа в первом полугодии 2020 года юридическими лицами уменьшилось на 1,7 млн кубометров, или на 6%. Это так же связано с СOVID-19 и карантинными ограничениями, которые привели к остановке работы значительного количества субъектов хозяйствования, особенно малого и среднего бизнеса", – отметила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томынец.

При этом традиционного уменьшения объемов потребления природного газа населением, как это было в предыдущие годы, не произошло.

По словам Томынец, это связано с низкими температурами воздуха на Закарпатье в апреле-мае этого года и с пребыванием семей с детьми дома на карантине.