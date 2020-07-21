Налоговая служба насчитала 8 тысяч легальных миллионеров

По итогам декларационной кампании 2020 года почти 8 тыс. человек задекларировали доходы в размере более 1 млн грн. Количество таких граждан возросло на 3 тыс. по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба, передает БизнесЦензор.

При этом три человека отметили доходы в сумме более 1 млрд грн. Это два жителя Киева и один – Днепра.

В целом миллионерами задекларирован полученный доход в сумме 68,3 млрд грн и определены к уплате почти 2 млрд грн налоговых обязательств.

Наибольшее количество миллионеров, которые подали декларации, учитывается по Киеву – 40% от общего количества (3242 человека), Днепропетровской и Харьковской областях – 8% (616 человек) и 7,4% (593 человека) соответственно.

Рекордную сумму своих налоговых обязательств к уплате в бюджет (по НДФЛ и военного сбора) определено жителем Киева. Он заплатит 304 млн грн.