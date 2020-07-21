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Налоговая служба насчитала 8 тысяч легальных миллионеров

Налоговая служба насчитала 8 тысяч легальных миллионеров

По итогам декларационной кампании 2020 года почти 8 тыс. человек задекларировали доходы в размере более 1 млн грн. Количество таких граждан возросло на 3 тыс. по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба, передает БизнесЦензор.

При этом три человека отметили доходы в сумме более 1 млрд грн. Это два жителя Киева и один – Днепра.

В целом миллионерами задекларирован полученный доход в сумме 68,3 млрд грн и определены к уплате почти 2 млрд грн налоговых обязательств.

Наибольшее количество миллионеров, которые подали декларации, учитывается по Киеву – 40% от общего количества (3242 человека), Днепропетровской и Харьковской областях – 8% (616 человек) и 7,4% (593 человека) соответственно.

Рекордную сумму своих налоговых обязательств к уплате в бюджет (по НДФЛ и военного сбора) определено жителем Киева. Он заплатит 304 млн грн.

Автор: 

декларація (550) податкова (347) мільйонери (94)


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І це в країні, де йде війна!!??
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21.07.2020 17:25 Відповісти
Журналисты колченогие, "миллионер" - обладатель состояния в миллион а не годового дохода в миллион!
Сперва в словарь смотрите, а ПОТОМ пишыте!
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21.07.2020 17:29 Відповісти
Это просто смешно. Это они в одном районе любого города насчитали или по всей стране? Сейчас более-менее иномарка стоит в районе ляма. И покупаются они далеко не за последние деньги
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21.07.2020 18:46 Відповісти
Стыць-пэрдыць. И это в стране с более чем 30 миллионами жителей? И это годовой доход? Доуправлялись до полного *******...
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21.07.2020 18:56 Відповісти
Да это полная туфта. Скорее всего статью не отредактировали. Идет речь либо о ежемесячном доходе, либо о годовом - но в баксах. Иначе почти любой ЧПшник попадает в эту категорию
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21.07.2020 19:35 Відповісти
Ах да, Черноморск! Там человек с 10 тысячами до революции считался миллионером
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21.07.2020 19:37 Відповісти
Среди моря нелегальных миллионеров в грн. каких-то 8000 легальных. Для 40 млн. страны это очень мало. Почему? Потому что власть тесно связана с уголовщиной, с бандитами и малейшая информация о доходах граждан тут же оказывается у криминала, который потом мозгуют всем кагалам, как бы эти деньги у гражданина отобрать возможно даже подключая чиновников и ментов,состоящих у них на подхвате. У них в отличие от Остапа Бендера миллионов способов для этого. Это одна из главных причин утаивания доходов гражданами.
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22.07.2020 11:08 Відповісти
Это по Мариуполю данные?
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22.07.2020 12:53 Відповісти

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